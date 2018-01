La compagnie aérienne Delta accusé d’antisémitisme

© AP Photo/David Goldman

NEW YORK, le 3 janvier. /TASS/. L’action judiciaire à l’égard de l’american transporteur Delta déposé mardi à la cour fédérale de district de New York. Comme l’a rapporté un réseau de partage de TMZ, les quatre employés de l’entreprise – actuels et anciens – son accusé d’antisémitisme.

Selon l’affirmation des plaignants, Delta de porter atteinte aux droits de leurs travailleurs parmi les juifs et les israéliens. L’une des hôtesses de l’air de la compagnie a été licenciée en mars 2017, prétendument à cause de ce qu’elle est juive. Elle a été accusée qu’elle n’a pas t vol, bien que, selon les plaignants, collaboratrice avait précédemment reçu l’autorisation.

Une autre hôtesse de l’air, ce qui n’est pas juive, a déclaré que son a été suspendu en raison du fait qu’elle a utilisé les moyens à son certificat d’employé de Delta, afin d’assurer un traitement préférentiel de vol à personne un homme-juif. Dans la société ont estimé qu’elle avait violé la règle, comme le soi-disant n’était pas familier avec l’homme, et les prestations sont uniquement pour les proches des travailleurs. Une employée affirme qu’elle connaissait déjà près de 40 ans, et les revendications Delta appelle une manifestation d’antisémitisme.

Dans le procès dit aussi que les employés juifs priver la possibilité d’obtenir une promotion, mais la situation sur les vols du transporteur en Israël prétendument « hostile » à l’égard des passagers. Les plaignants réclament du Delta du paiement de la compensation, ainsi que la restauration des postes de licenciée collaborateurs.

Dans le matériau de la liste de l’application de Delta sur ce sujet. Il est dit que la société valorise la diversité dans toutes ses formes », et « tout à fait ne tolère pas la discrimination ». Les représentants du transporteur ont rejeté les accusations et ont exprimé la volonté de se défendre au tribunal.