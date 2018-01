Publicité

Bruno Mars

© Matt Sayles/Invision/AP

Elton John et Miley Cyrus

© Matt Sayles/Invision/AP

Lady Gaga

© Matt Sayles/Invision/AP

Luis Fonsi et Daddy Yankee

© Kevin Winter/Getty Images for NARAS

Rose

© Matt Sayles/Invision/AP

Brothers Osborne, Maren Morris et Eric Church

© Matt Sayles/Invision/AP

Khalid, Logicien et Alessia Kara

© Matt Sayles/Invision/AP)

Cardy Bi et Bruno Mars

© Matt Sayles/Invision/AP

Sam Smith

© REUTERS/Lucas Jackson

Rihanna

© Matt Sayles/Invision/AP

Kendrick Lamar

© Matt Sayles/Invision/AP

Patty Люпон

© Matt Sayles/Invision/AP

NEW-YORK, le 29 janvier. /TASS/. La composition « That’s What I Like » dans la performance de Bruno Mars a remporté le Grammy award dans la prestigieuse catégorie « Chanson de l’année ». Ce sujet a annoncé dimanche l’académie Nationale de l’art et de la technologie record des états-UNIS.

La récompense de cette nomination va aux auteurs de la chanson, qui composaient les membres de la créativité de l’ensemble des compositeurs, des musiciens, des chanteurs et des poètes 1500 or Nothin’. Ce groupe, basé à Los Angeles en 2006, a déjà fait ses preuves du succès de la coopération avec des stars comme Justin Timberlake, Kanye West, Jay-Z, T. I., Snoop dogg.

Bruno Mars, généralement vêtu de l’aiguillette, apparu lors de la cérémonie dans les vêtements de sport coupe et sans son traditionnel chapeau. Le musicien nominé aux Grammy 27 fois.

Dans cette catégorie, ont rivalisé: composition 4:44″ par le rappeur Jay-Z, de son vrai nom Shawn Carter), qui entre dans la composition de l’album éponyme en 2017; la composition « Despacito » portoricain, le duo Luis Fonsi et Daddy Yankee; la chanson Issues remplie de l’américaine Julia Michaels; composition 1-800-273-8255″ (téléphone du service de prévention du suicide) dans l’exercice de канадки Alessia Cars.

Aussi un musicien a reçu un Grammy dans la prestigieuse catégorie « Enregistrement de l’année » pour son travail sur la chanson « 24k Magic ».

La récompense lauréat par 15 fois vainqueur de Grammy Alicia Keys. Il a aussi estimé que l’académie avait raison, en optant pour une cérémonie à New York, pas de Los Angeles.

Nominé dans cette catégorie aussi prtendaient: le rappeur Jay-Z avec la chanson « The Story of O. J. » de l’album « 4:44, publié en 2017; le rappeur Чайлдиш Gambino pour le travail sur la chanson « Redbone » de l’album « Awaken, My Love! »; пуэрториканские les chanteurs Luis Fonsi et Daddy Yankee derrière le hit « Despacito »; le rappeur Kendrick Lamar avec la chanson « Humble ».

En outre, le chanteur de l’album « 24k Magic » a remporté un Grammy dans la prestigieuse catégorie « Album de l’année ».

Pour la « golden gramophone » dans cette catégorie ont lutté aussi: le rappeur Jay-Z avec le disque « 4:44 »; le rappeur Чайлдиш Gambino avec la plaque « Awaken, My Love! »; le rappeur Kendrick Lamar avec l’album « DAMN » et le chanteur de la Nouvelle-Zélande Seigneur avec la plaque « Melodrama ».

Bruno Mars a marqué six d’or, de phonographes et si la vie était une cérémonie, laissant derrière Kendrick Ламара. Le dernier était en tête toute la soirée, mais finalement cédé à la palme. Lamar quitte New York avec cinq trophées.

Anniversaire 60 de la cérémonie des Grammy awards est fini à new york, dans un complexe de Madison Square Garden. La diffusion mène le diffuseur de CBS.