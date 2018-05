La conférence de l’association Mondiale des zoos et des aquariums se tiendra à Moscou en 2021

MOSCOU, le 10 mai. /TASS/. Le zoo de moscou a remporté le concours de la conférence Annuelle de l’association Mondiale des zoos et des aquariums (WAZA). Comme l’a rapporté, jeudi, dans la capitale le département de la culture, la conférence aura lieu dans la capitale en 2021.

Le VASE est basé aux pays-bas, en 1946, et a reçu son nom actuel en 2000. Elle rassemble plus de 300 grandes zoos, les aquariums, les associations et autres organisations à travers le monde. La mission de VASE est de soutenir ses membres dans les soins des animaux et le bien-être, le maintien de la biodiversité, éducation à l’environnement et la durabilité mondiale.

Cette année, la conférence de la VASE se tiendra à Bangkok du 21 au 25 octobre.