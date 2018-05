La construction de trois objets sur Парамушире suspendu en raison de la grève des travailleurs

YUZHNO-SAKHALINSK, le 21 mai. /TASS/. Les trois projets dans la construction de l’objet dans la ville de Severo-Kurilsk sur l’île de Парамушир, construits dans le cadre du PROGRAMME de développement des îles Kouriles, gelés en raison de la grève des travailleurs. Ce sujet TASS a rapporté lundi le vice-maire de Nord-Kouriles Alexandre Ovsyannikov.

« Environ 70 personnes, les travailleurs étrangers (tous les représentants de la cei) ont refusé d’aller travailler, samedi dernier, à cause des revendications à l’employeur de la construction de la SARL « SPIRO ». Selon les travailleurs, ils ne paient pas un salaire d’environ deux mois, ils ne sont pas satisfaits de la grossièreté de la coopérative et d’un système de pénalités (en retard, l’oisiveté, temps de travail), introduit par l’employeur. Les grévistes travaillent sur les chantiers de construction est un centre de bien-être et deux de trois immeubles d’habitation de la maison. Maintenant, le travail sur ces objets gelé », a déclaré Ovsyannikov.

Selon lui, les arriérés de salaires, l’employeur a confirmé et a promis de rembourser dans un avenir proche. Comme les ouvriers ne travaillent plus sur les chantiers de construction, entreprise de construction a expuls de leur logement, ils sont temporairement placés dans пустующем le bâtiment de l’ancien hôtel. Les policiers ont exposé près du poste de garde.

« Maintenant, il y a 65 personnes, 10 personnes sont retournés à l’employeur. La principale exigence des travailleurs de rentrer à la maison. Dans le cadre d’un dialogue avec les autorités locales n’ont pas trouvé de compromis: l’employeur est prêt à payer la dette, s’est engagé à entreprendre un travail avec le chef d’équipe, mais de changer le système des amendes n’a pas l’intention. Maintenant, le problème sortir les gens de l’île », a déclaré Ovsyannikov.

Selon lui, la Парамушир marche de bateaux, hélicoptères volent. « A débuté la période des vacances, tous les billets sont rachetés. Les 65 personnes, et le bateau prend seulement 35 passagers, et ont donc besoin d’un ou deux d’un bateau à vapeur ou trois hélicoptères », a expliqué le vice-maire.

Il est rapporté que si le conflit à régler à l’échec, alors pour apporter de nouveaux et de prendre les anciens travailleurs besoin d’au moins trois semaines. « Mais il se heurte à un retard de travaux sur les installations », a déclaré Ovsyannikov.

Parquet vérification

Le parquet de la région de Sakhaline le début de la vérification de ne pas payer les salaires des employés северокурильской la compagnie de la SARL « SPIRO ».

« Organisée dans le cadre de la vérification évalue l’exécution de la direction de l’entreprise des exigences de la législation du travail, le respect des droits des travailleurs dans des délais et dans leur intégralité les salaires. En présence de motifs raisonnables, des mesures seront prises de la raction en vue d’assurer l’élimination des violations de la loi et d’attirer les auteurs de la loi de la responsabilité », – dit dans le message.

Le propriétaire de la SARL « SPIRO » Eugène Плетенской TASS a rapporté que le retard des salaires a été liée à des problèmes de transfert de fonds à partir d’un client de l’objet. « Les travailleurs licenciés, le salaire leur est versé. Nous avons trouvé de nouveaux employés, 50 personnes sont déjà prêts à partir à Severo-Kurilsk », affirme – t-Плетенской.