La cour des comptes a constaté des irrégularités lors de la mise en œuvre du soutien de la tournée des théâtres

MOSCOU, 16 mai. /TASS/. La cour des comptes a constaté que, dans le cadre du programme de soutien des activités de la tournée des régions inégalement couverts par les spectacles de théâtres fédéraux. Sur cela dit dans le rapport annuel de l’autorité de l’office.

« En 2016, ni d’une tournée des activités fédérales théâtres n’a pas eu lieu dans 23 des sujets de la Fédération de russie avec une population totale de près de 21 millions de personnes dans 12 régions avec une population de plus de 8 millions de personnes en tournée n’ont pas été réalisées au cours des 3 dernières années, ce qui témoigne d’un manque de développement des activités de la tournée et n’est pas conforme aux objectifs du concept de développement théâtral d’affaires) », – dit dans le document.

À la Cour des comptes ont souligné que leurs tournées de concerts sont prévues, de théâtres et le gouvernement Fédéral de soutien activités de la tournée « sans tenir compte de la couverture des régions, des visites de théâtres fédéraux, ce qui conduit à une mauvaise couverture des régions » eux.

Comme il est dit dans le rapport, le Ministère de la culture a chargé « d’élaborer la procédure de sélection des régions pour le spectacle en tournée, compte tenu de l’uniforme de la couverture des visites de régions et d’améliorer la disponibilité de théâtre de services pour la population ».

Au cours de la vérification a également révélé un détournement des fonds du budget fédéral de MOSCOU. A. P. Tchekhov et ГИТИСе. Théâtre d’art de MOSCOU. A. P. Tchekhov en 2014-2015 et au premier semestre de l’année 2016 grâce à des subventions d’assurer госзадания payé pour le travail du personnel médical médical unités de soins à un montant total de 3,1 millions de roubles. « Lors de cette госзадание sur l’assistance médicale et le théâtre n’est pas installé, – a remarqué le recours de l’autorité. – Lors du suivi des activités des fonds restitués au budget fédéral ».

GITIS même en 2014, le solde du fonds cible les subventions de l’année 2013 sur la rénovation de locaux dans les Petites Кисловском une rue de 9 millions de roubles a envoyé sur la révision des bâtiments de l’institut, situés à une autre adresse.