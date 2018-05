La cour des comptes en 2017 a révélé des irrégularités dans le domaine de la culture de 3,6 milliards de rub.

MOSCOU, 16 mai. /TASS/. La cour des comptes l’an dernier a révélé des irrégularités financières dans le domaine de la culture le volume de 3,6 milliards de roubles. Sur cela dit dans le rapport de l’organe de révision en 2017.

« Le montant total des irrégularités relevées en 2017 dans le domaine de la culture, du cinéma, s’élevait à 3,6 milliards de roubles », – a déclaré dans un document.

En moins d’un an de la cour des comptes a tenu sept de contrôle et de trois experts et d’analyse des activités dans ce domaine. Ont été testés 311 objets.

Selon les résultats d’activités de la cour des comptes a envoyé 10 vues et deux prescriptions, au 1er janvier 2018 sont entièrement filmé avec le contrôle de cinq vues et deux de prescription. Cinq vues réalisées en partie et de rester en contrôle.

Selon le rapport, « en 2017 effectué le remboursement au budget fédéral dans le montant de 142,2 millions de roubles, y compris lors de la vérification de 2,5 millions de roubles ».