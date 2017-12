La cour Suprême est entré procès Telegram révocation de l’ordre du FSB de fournir les clés de chiffrement

MOSCOU, 27 décembre. /TASS/. La cour suprême de la fédération de RUSSIE a enregistré la plainte du guide messager Telegram déclarer inopérante décret du FSB de la fédération de RUSSIE, qui définit la procédure d’octroi de l’office des clés pour déchiffrer les messages des utilisateurs. Ce sujet a déclaré l’avocat de Pavel Tchikov.

« La cour suprême a enregistré la plainte Telegram à un FSB de la Russie », – at-il dit.

Pendant trois jours, le tribunal doit décider de prendre une action en justice ou de refuser son examen.

La société Telegram Messenger LLP a déposé à la cour Suprême de la Russie administratif d’une demande de reconnaissance inopérante décret du FSB du 19 juillet 2016 n ° 432 relative à la procédure de présentation des organisateurs de diffusion de l’information dans le réseau internet, les données nécessaires pour le décodage des messages électroniques des utilisateurs du réseau. Selon la direction de la messagerie instantanée, le FSB de la Russie n’avait pas le mandat de prendre une telle décision, notamment parce qu’il est contraire à l’exigence de la loi sur la nécessité d’une décision judiciaire pour accéder à la correspondance des citoyens.

La cour le 16 octobre reconnu de la société Telegram Messenger LLP (Londres) coupable de c. 2 c. 13.31 Code des infractions administratives de la fédération de RUSSIE (« de l’Inexécution de l’organisateur de la diffusion de l’information sur internet responsabilités de stocker et (ou) de fournir aux autorités des informations sur les faits de la réception, la transmission, la livraison et (ou) le traitement des messages échangés entre les utilisateurs, ainsi que des informations sur ces utilisateurs ») et une amende de 800 mille roubles. Cette décision a été portée en appel, plus tard, le tribunal de district a reconnu légitime.