La CSC et la FGTB exigent la libération de deux sans-papiers arrêtés il y a 3 mois à Bruxelles

C’est le 9 février, dans les locaux de l’asbl Globe Aroma que Mounir Tahri et Jiyed Cheikhe sont arrêtés par la police, venue contrôler l’association. Le premier est Marocain, travailleur sans-papier et délégué de la CSC, le syndicat chrétien. Le second est Mauritanien, artiste-peintre et écrivain. Tous deux participaient à une exposition de l’asbl flamande située dans le quartier Dansaert. Depuis lors, les deux hommes se trouvent au centre fermé de Steenokkerzeel en attente d’une expulsion.

Un travailleur exploité

Mounir Tahri est arrivé en Belgique en 2006. Entre juin 2008 et décembre 2012, il a travaillé dans le secteur du nettoyage pour une entreprise sous-traitante engagée par le Foyer anderlechtois. En 2009, Mounir Tahri introduit une demande de régularisation à laquelle l’Office des Etrangers donne un avis favorable, sous condition de fournir un contrat de travail. Mais jamais l’employeur de Mounir ne fournira le document à l’administration, renvoyant le travailleur à la clandestinité. Un récent jugement du tribunal du travail de Bruxelles confirme l’existence d’un contrat de travail entre Mounir Tahri et deux entreprises de nettoyage jusque fin 2012 et octroie au travailleur des arriérés de rémunération et une indemnité pour licenciement abusif. De quoi faciliter sa régularisation? Son avocat, Me Vincent Lurquin, l’espère. « J’espère maintenant que le bon sens va reprendre son droit et que grâce à ce jugement du tribunal du travail il pourra être libéré le plus rapidement possible ».

Syndicats mobilisés

Des cas comme celui de Mounir Tahri, en Belgique, il y en a beaucoup et cela fait les affaires d’employeurs sans scrupules. « Mounir a été exploité par son employeur et pourtant Mounir est en prison alors que c’est une victime. Et des victimes, il y en a un bon paquet en Belgique », dénonce Robert Vertenueil, secrétaire général de la FGTB ». Eva Jimenez est permanente CSC en charge des travailleurs migrants et sans-papier. C’est elle qui a affilié Mounir Tahri. « Nous nous mobilisons pour réclamer la libération de Mounir et Jiyed et dénoncer la situation d’une façon plus large parce que des Mounir, il y en a des centaines ou des milliers en Belgique à être exploités par des patrons abuseurs. Mais l’article 13 alinéa 4 de la directive « sanctions » de l’Union européenne, qui prévoit l’octroi d’un titre de séjour et d’un permis de travail au sans-papier pour récolter les preuves, pour porter plainte et faire sanctionner efficacement les patrons abuseurs, n’a pas été transposé en droit belge. C’est pourtant la seule manière d’aboutir à des sanctions pour les employeurs indélicats ».