Les Joueurs De « Spartacus »

MOSCOU, 28 février /Corr. TASS Sergey Fuchs/. La date de l’четвертьфинального le match de la Coupe de Russie entre самарскими « les Ailes de Conseils » et de moscou « Spartak » déterminera la commission, qui sera composée de représentants Russe de football (RFS), la Fédération de football de la premier league (premier league) et de la ligue nationale de Football (RÉPÉTITIONUNE). Ce sujet TASS a déclaré le directeur général de samara club de Vitaly Шашков.

« Le match est reporté à une date indéterminée. Quand il aura lieu, peu de temps déterminera la commission conjointe de l’EURO, de la premier league et RÉPÉTITIONUNE », a déclaré Шашков.

Le match qui devait avoir lieu mercredi, reporté à cause du gel. La température de la zone s’élève à 15 degrés en dessous de zéro. Selon la réglementation, une équipe a le droit de refuser de procéder à un match. Dans ce cas, une demande de dérogation a écrit « Spartacus ».

Auparavant, la sortie à la demi-finale de la Coupe de Russie ont fourni de iaroslavl « Shinnik et de koursk « avant-garde », les deux clubs représentent RÉPÉTITIONUNE. Un autre quart de finale entre « Activités » et владивостокским le club de Faisceau de l’Énergie » doit passer plus tard mercredi au stade Petrovsky » à Saint-Pétersbourg, où actuellement 14 degrés en dessous de zéro.