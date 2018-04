Le coordonnateur du groupe des relations avec le parlement Syrien Dmitri Саблин

HOMS (Syrie), le 11 avril. /TASS/. La délégation de la Douma d’etat dirigé par le coordonnateur du groupe des relations avec le parlement de la Syrie Dmitri Саблиным (« Russie Unie »), est arrivée mercredi en visite dans le RAA, le correspondant transmet TASS.

Dans le cadre de la visite à venir une réunion avec le président du conseil du Peuple de la Syrie Хаммудой Сабагом, le grand mufti Ahmed Бадреддином Хассуном et le patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, Jean H. est Prévu la signature d’un accord de coopération entre la « Russie unie » et le Parti arabe socialiste de la renaissance, qui est au pouvoir à Damas depuis 1963. Pour la participation dans la cérémonie de la Syrie arrivent des représentants de russie unie.

Il est également prévu une rencontre avec le président libanais.

Dans la composition de la délégation est entré le gouverneur de Khanty-Mansi comté de Natalia Komarova, qui est devenu le premier chef de la région russe de visite en Syrie depuis le début du conflit. Elle a l’intention de conclure un accord entre PÉTERSBOURG et la province de Homs, sur la coopération dans différents domaines, le développement des échanges économiques, culturels, éducatifs des liens. « L’objectif de la promotion de la participation des entreprises russes et, en particulier, les entreprises de KHANTY dans la reconstruction de la Syrie », – a expliqué à la délégation.

Le programme de la visite implique également la visite de la ville de Хасия – grand centre industriel, qui a gravement blessé pendant la guerre, mais à l’heure actuelle activement récupère. « Il y aura des réunions avec l’administration de la ville et des représentants des investisseurs. L’accent principal sera mis sur la reconstruction économique de la Syrie », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Les législateurs russes également effectuer un certain nombre de ses actions humanitaires, y compris donnera la forme дамасским des élèves – enfants des soldats.