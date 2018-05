LISBONNE, le 6 mai. /Corr. TASS Anastasia Силкина/. Environ 400 personnes, dont la délégation russe au concours international de la chanson « Eurovision », le dimanche a participé à la « Fête de la Victoire et de la Paix », consacrée à la Journée de la Victoire, à Lisbonne.



La célébration a ouvert la procession « Immortel régiment » autour de la place Alameda de la capitale portugaise, a remis le journaliste TASS.

« Notre action se déroule pour la quatrième année. Ont commencé à nous sur une petite place, sans la scène, a été une atmosphère familiale, lentement, l’action a augmenté à grande échelle de la procession. Pour nous tous, compatriotes, c’est une fête très importante, qui rassemble tous les peuples, dans notre régiment vont les drapeaux de nombreux ex-républiques soviétiques. Les gens viennent de tous les coins du Portugal, même avec les îles est très loin », – a déclaré dans une interview avec TASS coordinateur de la part de « l’Immortel régiment de Lisbonne Jeanne Кунчева.

Les hommes ont porté des photos et de la plaque avec les noms et années de la vie de leurs parents-les participants de la Grande guerre Patriotique. Dans la colonne ont été également des drapeaux de la Russie, de la Biélorussie, de l’Ukraine, l’Arménie, la Moldavie et la Géorgie. Beaucoup sont venus à la fête des familles, des enfants et des adultes dans пилотках soviétique, avec георгиевскими rubans, certains même de soldat гимнастерках.

L’équipe de la Russie à l’Eurovision »

L’émergence sur la place Alameda de Julia Samoïlova, qui représente la Russie à l’Eurovision », a provoqué une ruée. Les gens ont demandé l’autorisation de prendre des photos ensemble, souhaitaient bonne chance sur le concours, et a demandé de diriger le convoi. « Julia, nous sommes derrière toi! » – se sont félicités de la chanteuse.

« Nous devons nous souvenir de l’exploit de nos grands-pères n’est pas seulement le 9 mai, tous les jours. Et pour ce qui empêcher la répétition de ce qui s’est passé en 1941-1945″, – a déclaré dans une conversation avec TASS chef de la délégation russe à l’Eurovision », le principal producteur de musique et de divertissement de la Première chaîne Yuri Аксюта, exprimant le regret de ne pas avoir ramené de Moscou, les portraits de ses grands-parents, morts de la guerre.

La célébration a continué de concert sur la place. Vous pourriez aussi essayer de soldat de la bouillie, des gâteaux et de la soupe.

« L’immortel régiment

Public action « Immortel régiment » est une procession pendant laquelle les gens portent des photos de leurs parents, ont participé à la Grande guerre Patriotique. Elle est programmée pour la Journée de la Victoire et se déroule en Russie et dans d’autres pays. Pour la première fois, l’action a eu lieu en 2007 dans Tyumen, alors elle s’appelait « la Parade des vainqueurs ». Le nom de « l’Immortel régiment » paru en 2012 dans la ville de Tomsk.