La descente de la boule de cristal de New York a marqué le début de la Nouvelle année sur l’est des états-UNIS

La célébration du Nouvel an à New York, à Times square

© AP Photo/Seth Wenig

NEW-YORK, le 1er janvier. /TASS/. La célébration de noël a eu lieu le dimanche soir sur la place principale de la ville de New York Times square. L’offensive en 2018, sur la côte Est des états-UNIS a été marquée par la traditionnelle descente de la fameuse boule de cristal de шпилю sur le toit d’un gratte-ciel.

Malgré le froid

Selon les estimations, publiées sur le site des organisateurs de cette cérémonie, menée depuis plus d’un siècle, sur la place se sont réunis près de 1 million d’habitants et visiteurs de la ville. Ils sont venus, en dépit du fait que la température au centre de la ville dans les dernières heures était d’environ moins de 11 degrés. Selon les estimations du service météorologique National des états-UNIS, si froid dans cet endroit, dans la nuit du nouvel an à la dernière fois, c’était seulement en 1962.

Pendant plusieurs heures jusqu’à minuit sur Times square ont plus d’une douzaine d’artistes. Dont Mariah Carey, Nl Diamond, Nick Jonas, Camila Cabello et al.

La descente de la boule

Le point culminant des célébrations est devenu la descente de la boule de cristal, qui est aux états-UNIS l’un des principaux noël caractères. Une minute avant minuit, il a lentement commencé à se déplacer vers le bas шпилю de l’un des immeubles de grande hauteur, atteignant son point le plus bas au moment où l’heure locale est venu 2018 (08:00 gmt)

La boule est actionné par le bouton droit de cliquer sur laquelle, selon la tradition fournissent des célébrités. Cette année l’honneur de lancer le compte à rebours jusqu’à la Nouvelle année a remporté la militante Tarana Бэрк. Elle est la fondatrice d’un mouvement social Me Too dans la protection des droits des femmes victimes de harcèlement sexuel. En décembre, la rédaction du journal américain Time a appelé les participants à ce mouvement de « l’Homme de l’année ».

Dans les années précédentes privilège d’appuyer sur la touche de reçu, en particulier, l’ancien secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, le président de la cour Suprême des états-UNIS Saône Sotomayor, ex-président Bill Clinton, la chanteuse Lady Gaga, le boxeur Mohammed Ali.

La boule d’un diamètre de 3,6 m et un poids de 5,4 t, à laquelle était fixée accent traditionnellement fabriqué à partir de près de 2,7 milliers de triangles. Fait de cristal de l’assistant de la compagnie irlandaise de Waterford. Ce symbole de la Nouvelle année aux états-UNIS chaque fois créent à nouveau, en changeant l’ordre de cristal).

Cette fois étincelante face a émergé dans l’ornement appelé « le Don de la sérénité ». Ce motif devait rappeler les papillons volent au-dessus de la prairie.

Mesures de sécurité

Célébrations du nouvel an sur Times square ont été réalisées dans des conditions de mesures renforcées de sécurité. Les garages à proximité de la place complètement libéré de voitures et fermé. Des policiers ont mené une surveillance constante pour les toits des immeubles de grande hauteur.

Selon la police de la métropole, dans le centre de la ville se trouvaient plusieurs milliers de gardes en civil. Les rues ont placé des blocs de béton et des camions, afin de ne pas permettre sciemment de collision sur les gens. De gestion de l’information, la protection des fêtes à Times square a coûté environ $7,5 millions de

Ces derniers mois dans le centre de New York ont été commis par deux de l’attentat. Le 31 octobre, originaire d’Ouzbékistan sur un pick-up à grande vitesse motorisée sur la sélection pour les cyclistes de la bande le long de la rive de la rivière Hudson, задавив huit personnes. Le 11 décembre dans le centre de Manhattan originaire du Bangladesh a actionné un engin explosif improvisé, ancrée sur son corps. En dehors de lui-même souffert de trois personnes.

Dans les deux cas, les exécutants des attentats ont été arrêtés. Ils ont déclaré que le soutien d’un groupe terroriste « etat Islamique » (IG, est interdite dans la fédération de RUSSIE).

L’histoire de la cérémonie

La première fois la fête dans le centre de Manhattan massivement célébrée en 1904, et a été consacré à la découverte d’un siège du journal The New York Times. En l’honneur de la publication de l’un des gratte-ciel et de la place ont été renommés. Au moment de la célébration de la première a eu lieu le feu d’artifice, mais en 1907, salue dans la ville interdit, et le journal a été de célébrer la Nouvelle année de la descente du ballon géant avec la flèche d’un gratte-ciel.

Plus que centenaire la tradition de célébrer le Nouvel an à Times square règne interrompu seulement par deux fois, en 1942 et 1943,, quand New York a vécu la situation militaire, et les lumières dans la ville dans l’obscurité essayé de ne pas inclure des raisons de sécurité. En temps de guerre, réunis sur Times square rencontré le Nouvel an, une minute de silence à la mémoire des morts sur le front.