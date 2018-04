MOSCOU, 13 avril. /TASS/. Le projet de loi sur la riposte de la fédération de RUSSIE sur недружественную la politique des états-UNIS, un site classé au vendredi à la Douma d’etat, avancé, analyseront la communauté d’experts, de représentants des régions et le gouvernement de la fédération de RUSSIE pour les citoyens russes n’ont pas souffert de la cessation de produits d’achat quelle qu’en soit la destination. Ce vendredi a déclaré aux journalistes le premier замруководителя de la faction « Russie Unie » Адальби Шхагошев.

Selon le député, les citoyens russes peut se poser la question, n’affecteront pas si on leur a proposé des mesures de rétorsion contre les etats-UNIS. « Nous ferons tout pour que les russes n’ont pas reçu le préjudice aucun de destinations, qu’il s’agisse de médicaments ou de produits agricoles. Profondément analysons ce que nous avons en ce moment ne peut pas produire tout aussi efficace, tout comme les américains, et trouvons la meilleure solution pour le bien de nos citoyens », – a dit le député.

« Le projet de loi sera envoyé dans les régions, sera discuté avancé que dans le gouvernement de la fédération de RUSSIE et la communauté des experts. Ce débat est organisé afin de prendre de telles mesures, qui n’affecteront pas les gens », a – t-il indiqué ajoutant que des mesures seront prises les mesures « qui effectivement vont contribuer au développement de l’économie ».

Шхагошев a rappelé qu’il ya quelques années, la Russie a accueilli des mesures particulières sur les sanctions à l’égard de la fédération de RUSSIE, et réalisée après cela, l’analyse a permis de comprendre que les indicateurs de l’économie russe dans de nombreux domaines ont augmenté. « Dans l’agriculture, nous avons reçu une croissance de 5% à 9%, et dans certaines régions, par exemple, dans SKFO plus de 10% », – a noté Шхагошев, représentant à la Douma d’etat de la république de Kabardino-Балкарскую la République.

Le député a expliqué que les mesures destinées à l’égard de Washington – « c’est une réponse à la pression de la part Des états-Unis [de l’Amérique] et un certain nombre de leurs partenaires stratégiques dans le but de la Russie dans son développement a reculé ». Les mesures prises est obligé d’étape. La russie va se développer de manière civilisée dans le cadre du droit international, et, s’exprimant aujourd’hui à антисанкциями, nous n’allons pas sortir du champ juridique et allons répondre de manière adéquate », a conclu politiques.