MOSCOU, le 14 avril. /Corr. TASS Christine Sulima/. « La dictée totale », dont l’auteur à l’écrivain Guzel Яхина, écrivent samedi dans plus de 1000 villes de la Russie et du monde.

« Dans le cadre d’actions, qui débutera à 14:00 heure locale, participeront à 1021 habitants de la ville dans 76 pays du monde. Les étudiants recevront en cadeau des livres électroniques et des certificats pour l’apprentissage de l’anglais dans l’une de online-écoles », dit – TASS le chef de projet Olga Ребковец.

Pour éviter les fraudes, tout le monde à partager sur trois fuseaux horaires, chacun d’entre eux est l’écriture du texte de l’auteur, at-elle précisé.

Un nouvel auteur de la dictée et de la tradition

L’auteur du texte a russie écrivain Guzel Яхина qui a écrit le roman « Züleyha ouvre les yeux » sur раскулачивании des années 1930 et qui a reçu pour lui le prix « Grand livre », « Iasnaïa Poliana » et le « Livre de l’année ». Яхина lit la dictée de Vladivostok, qui est devenue la capitale de la dictée à l’issue d’un vote, pour la première fois, succédant à Novossibirsk, où l’action est née.

L’élection de la nouvelle capitale aura lieu désormais chaque année, ainsi que le rallye de l’ancienne capitale de la nouvelle. Le voyage ce printemps auprès des organisateurs a fallu 12 jours, en ce moment, ils ont visité les neuf villes, où ils ont tenu des conférences et des master-classes, ainsi que le dit à propos des mots composés, qui se réuniront dans le texte de cette année – « chambranle », « réciter », « le somnambule », « composer », « jardin », « zénith », « un chien triste », « лоханка » et les mots « débordant » et de « pêle-mêle ».

Traditionnellement les plus populaires terrains de la rédaction de la dictée seront universités, mais ne se passera pas sans insolites. Le cosmonaute Oleg Artemyev cette année, pour la deuxième fois se joindra à la « Ensemble диктанту » et d’écrire un texte sur l’orbite. À la hauteur de la dictée sera possible d’écrire et les passagers des trois épaulements de la compagnie aérienne S7, dont l’une va dicter lui-même Ребковец. En outre, pour la première fois cette année, la dictée sera d’écrire un groupe de grimpeurs dans les montagnes de Dombay.

À un an de la coupe du monde de football à la « Ensemble диктанту » pour la première fois, a rejoint le stade de Saint-Pétersbourg », le club de football « Zénith », qui deviendra le plus grand espace de promotion à Saint-Pétersbourg et vérifiera l’alphabétisation des supporters avant le match « Zénith » – « Anji » le 14 avril.

Tous les morceaux de texte « Totale de la dictée, vous pouvez écrire en ligne: les organisateurs de mener la diffusion de sites, et un algorithme rapide vérifie les erreurs dans le texte. La diffusion sera disponible pour les visiteurs du site du projet à 8:00, 11:00 et 14:00 heure de moscou. Le premier sera diffusé à partir de Vladivostok, qui commence à 8:00 à Moscou. Il va aller avec le site principal du projet de l’université fédérale de l’extrême-orient, où le texte lira l’auteur de la dictée Guzel Яхина.

Pour le site totaldict.ru a résisté à haute capacité de charge, le projet de « la dictée Totale » sera d’aider une société informatique. L’année dernière, le site des actions a subi une échelle une attaque de pirates, ce qui a empêché plusieurs souhaitant écrire une dictée en ligne.

L’histoire « Totale de la dictée »

« La dictée totale » – un projet communautaire, qui est mise en œuvre par les militants et les bénévoles. La première fois qu’il a eu lieu en 2004, comme la promotion des étudiants de l’université d’etat de Novossibirsk. « Dictateurs » jusqu’en 2008, ont été les enseignants NGU, aujourd’hui c’est un des présentateurs de télévision, stars du show-business, les sciences sociales et les décideurs politiques. Le texte de la « Totale de la dictée » chaque année, a écrit le célèbre écrivain.

Le but de l’action est de montrer que l’alphabétisation est important pour chaque personne à convaincre, que d’apprendre la langue russe n’est pas facile, mais amusant et utile, combiner tous ceux qui savent ou veulent écrire et de parler en russe. En 2017, l’action a eu lieu dans 866 villes, couvrant les 71 pays, les participants étaient plus de 200 mille personnes.