La douma a adopté en première lecture le projet de loi sur контрсанкциях

© Sergey Фадеичев/TASS

MOSCOU, 15 mai. /TASS/. La douma a adopté en première lecture le projet de loi sur la lutte contre la санкционному la pression sur la Russie, qui sont introduits контрсанкции à l’égard des états-UNIS et d’autres pays. Il est prévu que le sénat examinera le projet de loi en deuxième lecture le 17 mai, afin de la loi a été adoptée en général le 22 mai.

Le projet de loi sur контрсанкциях

Le projet de loi « Sur les mesures d’impact (lutte contre le) sur les actions hostiles des états-UNIS et (ou) d’autres états étrangers » a été présenté le 13 avril, les chefs de tous les parlementaires et le président de la Douma Vyatcheslav Володиным. L’initiative est conçu comme une réponse sur mesure qui se manifeste de la part des états-UNIS et de leurs fonctionnaires appels, exprimées dans un et неконструктивных actions sur l’introduction de sanctions à l’égard de la fédération de RUSSIE comme dans l’ensemble de ses citoyens et des personnes morales », a déclaré dans une note.

Voir aussi







Ce que vous devez savoir sur le projet de loi sur la riposte contre les états-UNIS



Dans le cadre du projet de loi, le gouvernement de la fédération de RUSSIE « est autorisé par l’introduction d’une série de mesures ayant économique et politique, visant, avant tout, sur la suppression des états-UNIS de la soi-disant actes hostiles de la nature ».

Parmi eux, dans la rédaction de la première lecture, répertorie l’interdiction de la fourniture de médicaments, d’alcool et de tabac, des produits agricoles et des промтоваров, la fabrication de matériel et de logiciels. Simultanément se limite à la coopération dans le nucléaire et la fusée de propulsion d’industries et de l’industrie aéronautique, ainsi que le prévoit l’introduction de « listes noires » des ressortissants étrangers qui sera fermé à l’entrée en Russie. En stipulant que les mesures de rétorsion à saisir le conseil des ministres sur décision du président de la fédération de RUSSIE, semblable à un ordre défini et l’annulation possible контрсанкций.

Soin de préciser et d’élargir la portée de la riposte

Cette approche a suscité des critiques de la part d’organisations d’observateurs et d’experts. En particulier, des préoccupations ont été exprimées quant à une éventuelle détérioration sur le marché pharmaceutique de la Russie, ainsi que dans d’autres domaines. Un certain nombre de comités d’exécution conjointes, ainsi que le profil, le comité de la Douma d’etat sur la politique économique dans ses conclusions sur le projet de loi a exprimé l’opinion sur la nécessité d’affiner les dispositions spécifiques du projet de loi afin qu’ils n’ont pas empiré la position des citoyens russes et des entreprises.

Voir aussi







De nouvelles sanctions des états-UNIS. Celui qui est entré dans la liste noire



À cet égard, pour le règlement des contradictions ont subi une réunion du conseil des законотворчеству sous la direction du président de la Douma d’etat, avec la participation de représentants des entreprises et des universités, de la communauté des experts. Dans le cadre d’un examen préliminaire du projet de loi a reçu près de 80 observations et propositions, il a été convenu qu’à la deuxième lecture du projet de loi acquerra de contenu différent. Comme l’a expliqué le président de la Douma, Viatcheslav Volodine, seront exclus de la mention des noms des entreprises, des industries, des marchandises et des produits, de leur définition reste la prérogative du gouvernement.

Il ne sera pas l’interdiction d’importation des médicaments, ainsi que l’alcool et le tabac. Ne mentionne pas les restrictions sur la coopération dans le nucléaire, aircraft, rocket-motrice de l’industrie, n’est pas une norme sur les redevances de navigation aérienne et les contraintes pour l’audit et les cabinets de conseil, pas de paragraphe sur l’interdiction du travail des citoyens des états-UNIS.

Ce faisant, le sénat adopte en première lecture la version originale du projet de loi, car il est fourni par la procédure: – avant la première lecture des amendements dans les documents ne sont pas.

Dans le document dans la rédaction de la deuxième lecture restera la norme sur les pouvoirs des gouvernements à interdire ou de limiter l’importation de produits ou de matières premières des états-UNIS et d’autres pays.

Voir aussi







Comment les nouvelles sanctions américaines ont influé sur le cours du rouble et le marché des actions



Aussi pour les entreprises des états-UNIS ou d’autres hostiles des états étrangers restera l’interdiction de la participation dans les contrats de marchés publics et de la privatisation des biens nationaux. La même interdiction est d’agir pour les entreprises, si leur actionnariat dans un volume de plus de 25%, directement ou indirectement, de l’organisation, relevant de la juridiction d’un des états.

Dans le projet de loi sera présentée à la position que le cabinet des ministres est en droit de résilier ou de suspendre la coopération internationale hostiles des états étrangers, ainsi que des organisations relevant de leur juridiction.

Comme l’a souligné le chef du comité de la Douma d’etat sur la politique économique Sergey Жигарев lors de la discussion de ce document, le comité a l’intention d’organiser et de transmettre au gouvernement des propositions présentées par des industries spécifiques, des types de produits, de matières premières, de l’alimentation et des services, de l’amendement, qui « vont arriver dans le développement de la concrétisation de la nouvelle loi ».

« Le mérite du projet de loi est déjà dans le fait que son apparence, il a soulevé une énorme quantité de questions et les problèmes existants dans les différents secteurs d’activité. Au comité, nous allons continuer à travailler au-dessus d’eux, sûr, comme dans les autres comités соисполнителях sur le projet de loi, » – dit-il.