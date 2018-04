La douma d’etat a approuvé le projet, qui simplifie le processus de reconnaissance des victimes de la répression politique

MOSCOU, 10 avril. /TASS/. La douma a adopté mardi en première lecture le projet de loi, qui simplifie le processus de reconnaissance des victimes de la répression politique, de ceux qui à l’époque de l’Union Soviétique ont été référés sur le territoire, aujourd’hui appartenant à des états étrangers. L’initiative a été inscrite à la chambre basse du parlement, un groupe de députés en avril 2016.

Comme l’expliquent les développeurs, à l’heure actuelle de la décision sur la reconnaissance des victimes de политрепрессий devraient être prises sur la base de la vérification pénale et administrative. Cependant, attention ils les cas, « lorsque la nécessité d’obtenir des informations à partir des états étrangers des autorités compétentes de ces états fournissent le matériel dans les délais ne permettent pas de respecter les exigences de la législation de la fédération de RUSSIE, ou ne fournissent pas du tout ».

« Le projet de loi fédérale propose que, dans le cas de l’impossibilité de recevoir pénale et administrative, en raison de leur perte ou absence dans un délai de six mois informations nécessaires des autorités d’un état étranger, les personnes intéressées ou les organisations sociales peuvent s’adresser au bureau du procureur à la déclaration sur la reconnaissance de подвергшимися cible de la répression politique et soumis à la réadaptation des enfants qui étaient avec репрессированными politiques des parents dans les lieux de privation de liberté, dans l’exil, l’expulsion, sur спецпоселении, ainsi que sur la reconnaissance des victimes de la répression politique, les enfants, les conjoints, les parents du refoulé de personnes massacrés ou morts dans les lieux de privation de liberté et sont réhabilités à titre posthume, et vous-même présenter des preuves », – dit dans la note explicative du document.

Dans ce cas, selon les législateurs, les autorités de poursuite, de concert avec les services du fmi et les autorités du ministère de l’intérieur vérifient les documents, font les conclusions et donnent les informations sur la reconnaissance des personnes подвергшимися cible de la répression politique et soumis à une réadaptation ou les victimes de la répression politique ».