La famille de Sergueï Mikhalkov a rapporté que l’anniversaire du poète aura pas de célébrations

MOSCOU, le 28 février. /TASS/. Fils et petits-fils du poète Sergueï Mikhalkov (1913-2009) a partagé dans un environnement de ses souvenirs sur l’auteur des textes des deux hymnes de l’Union Soviétique, et un membre de la Fédération de russie. Langue maternelle de l’écrivain créative de la réunion a dit que pas de célébrations de l’anniversaire n’est pas prévue.

Le 13 mars, atteint l’âge de 105 ans à compter de la naissance de Sergueï Mikhalkov.

La veuve de Sergueï Mikhalkov Julia Субботина a indiqué que la famille du poète Sergueï Vladimirovitch « ne se souvient pas, et n’oublie pas ». « En ce qui concerne les activités – j’aimerais continuer à ouvrir des bibliothèques de la littérature russe dans le monde entier », a déclaré Субботина.

Selon le fils du poète, le président de l’Union des cinéastes de la fédération de RUSSIE de Nikita Mikhalkov, il a pensé à la façon de célébrer un anniversaire. On peut passer des récitals, ouvrir la bibliothèque, mais l’essentiel est de vivre pour que tout le monde a compris: tu as à lui [Sergei Михалкову] attitude, tu peux offrir que de lui-même, c’est la plus précieuse contribution à la mémoire ».

Aussi Nikita Mikhalkov sceptique à l’idée d’enlever un long métrage sur le poète. « J’ai fait un documentaire d’image Сергее Михалкове, il est appelé « Père », – a déclaré le directeur. – Jusqu’à ce que n’ont pas pensé, mais, il me semble, doit passer le plus de temps, est-ce qu’on voit au loin ».

Père sévère

« Il y a un proverbe qui dit: « Qu’avons – ne stockons pas, perdant – pleurer », a poursuivi Nikita Mikhalkov.

« Quand vous êtes – eh bien, papa et papa. Quels sont tes pensées? Pour ne pas se disputait, et, si fouetter pour ne pas très mal. Tu ne sens pas l’ampleur. Plus les enfants du nihilisme – il est très puissant. J’ai dans mon enfance avec lui très souvent, discutait, en vain », dit – il.

Le directeur a ajouté que Sergueï Mikhalkov « de la haine des enfants: comment les enfants peuvent haïr les uns les autres ». Il estime que les poèmes du poète privés de l’édification, Sergey Vladimirovitch socialisés avec les enfants sur un pied d’égalité.

Une grande famille

Sur la rencontre aussi les petits-enfants sont venus de Sergueï Mikhalkov – Egor Konchalovsky, Stépane et Artem Михалковы. Chez des proches du poète ont demandé comment ils ont réussi à maintenir la paix dans cette grande créatrice de la famille.

« Nous avons dans la famille, chacun a droit à son opinion, dit Nikita Mikhalkov. – L’éducation de chez nous a été difficile et j’ai élevé des enfants assez dur, cela ne l’empêchait pas d’amour paternel. Mais dans notre famille n’a pas été le cas pour nous à la suite de ne prenaient pas de côté спорящего pour comprendre ».

« Comme ont essayé de me quereller avec son frère (André Кончаловским – env. TASS), diluer – славянофилы, русофобы et ainsi de suite, je comprends qu’il vient toujours de la volonté du bien, le désir d’aider et de ne pas humilier, a expliqué le réalisateur. – C’est dissuadé de nous comme d’un genre ».

Des « listes noires » n’est pas un obstacle

Famille de Sergueï Mikhalkov aussi demandé, comme si, à leur avis, le poète de réagir à ce qui se passe maintenant en Ukraine. « Peut-être, lui apporteraient dans des « listes noires », mais temporairement », plaisante Nikita Mikhalkov.

« Il me semble que toutes ces listes artificielles, je ne peux pas imaginer que sur un territoire aussi vaste que l’Ukraine en raison de la relativement petite de la société de personnes détenues par les autorités, ne plus lire de Sergueï Mikhalkov, a déclaré le réalisateur Egor Konchalovsky. – Je suis sûr que son continuent et continueront à lire, quand il est tout malentendu sur l’Ukraine de la fin ».

Konchalovsky de Сергее Михалкове

« Bien que la mémoire Михалкове vit », a déclaré Egor Konchalovsky, en remerciant tous ceux qui contribue à la promotion des œuvres du poète. « Nous vivons à une époque où la créativité a besoin d’attention et d’investissement pour rester d’actualité », – at-il expliqué.

« On dit souvent que je suis un petit-fils préféré de Mikhalkov, mais il les aimait tous les enfants de l’URSS est la même, et a écrit pour eux des poèmes », a ajouté le Konchalovsky.