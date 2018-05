La FAO s’attend à ce que les états-UNIS à revoir sa décision concernant un accord climatique

ROME, le 15 mai. /Corr. TASS la Foi Chtcherbakova/. L’alimentation et l’agriculture organisation des NATIONS unies (FAO) est profondément préoccupée par la sortie des états-UNIS de Paris de l’accord sur le climat, et espère que la révision de Washington de cette décision. Dans une interview TASS, a déclaré le directeur général de l’organisation, José Graziano da Silva.

« La FAO est profondément préoccupée par la décision des états-UNIS sur l’examen de leurs engagement et le soutien de Paris à un accord qui a été signé par les représentants de tous les pays du monde. La science a indéniablement prouvé que les changements climatiques se produisent accroissant le rythme et en grande partie causée par l’activité humaine, conduisant à une augmentation des émanations de gaz à effet de serre. Et tout cela a déjà important des effets négatifs sur les systèmes alimentaires et la sécurité », a déclaré le chef de la FAO.

Il a souligné que les Etats-Unis depuis de nombreuses années ont été à l’avant-garde de la lutte contre le changement climatique, et les experts américains passaient de recherche de pointe dans ce domaine. « La FAO espère que, à la lumière de faits incontestables aux états-UNIS pourront réviser leurs positions et de diviser la responsabilité globale de l’atténuation des changements climatiques et de participer à la définition des modèles d’adaptation », a conclu le гендир.

Accord de paris a été adoptée le 12 décembre 2015, au bout de six mois – signé. Les pays participants sont convenus de ne pas limiter la hausse moyenne de la température de deux degrés Celsius d’ici à 2100. Les scientifiques estiment que, dans le cas contraire, l’humanité sera confrontée avec des conséquences irréversibles pour l’environnement.

En juin dernier, le président AMÉRICAIN Donald Trump a déclaré que son pays va de Paris à un accord. Il a dit que l’exécution des dispositions du présent accord peut se tourner vers les états-Unis une perte de 2,7 millions d’emplois d’ici 2025.