La FEB et Charles Michel satisfaits de la réforme de l’impôt des sociétés, DéFI un peu moins

Le Premier ministre Charles Michel s’est « réjoui » du vote intervenu ce vendredi au Parlement concernant la réforme de l’impôt des sociétés. « La réforme de l’impôt des sociétés était indispensable pour garantir un avenir prospère à nos entreprises et les renforcer vis-à-vis de la concurrence des autres pays. Cette réforme était nécessaire pour encourager les investissements et donc la création d’emplois. Avec cette réforme, la Belgique est un des pays qui fait réellement un choix pour simplifier notre système fiscal. »

Selon un communiqué du Premier ministre, « le taux d’impôt des sociétés est diminué en simplifiant le système et en offrant plus de stabilité aux PME. C’est une réforme pour toutes les entreprises. Le Gouvernement a voulu mettre l’accent sur les PME créatrices de nombreux emplois ».

Le taux d’impôt des sociétés sera diminué progressivement en deux phases. D’ici 2018, le taux passera de 33% à 29%, alors que deux ans plus tard, le taux aura baissé à 25%.

La FEB satisfaite, DéFI un peu moins

La Fédération des entreprises de Belgique s’est félicitée du vote concernant la loi réformant l’impôt des sociétés. L’organisation annonce plaider « depuis longtemps pour une réforme permettant à notre pays de garder une position concurrentielle forte afin d’attirer de nouveaux investisseurs et de créer de nouveaux emplois. »

Le parti DéFI s’est montré moins enthousiaste, même si ceux-ci soutiennent la diminution du taux d’imposition des sociétés de 33% à 25%. Pour Olivier Maingain, il est « évident que les PME seront doublement préjudiciées par la réforme de l’impôt des sociétés du gouvernement De Wever-Michel ». Selon le communiqué de DéFI, qui reprend des chiffres de l’UCM, « la rémunération moyenne des dirigeants d’entreprise est de 35.000 euros par an, en Région bruxelloise et en Région wallonne. Le montant minimum de 36.000 euros pour pouvoir bénéficier du taux réduit correspond donc plus à la réalité des chiffres que celui de 45.000 euros retenu par le gouvernement ».