La FEMA a mis en évidence des orages et des vents violents dans les prochaines heures à Moscou et la Banlieue de moscou

MOSCOU, le 6 mai. /TASS/. L’orage et des vents forts sont attendus dans les prochaines heures à Moscou, a déclaré dimanche TASS le service de presse de la région métropolitaine de GU du ministère des urgences.

« Selon les informations de Roshydromet, dans les 1-3 heures et jusqu’à dimanche soir à Moscou sont attendus pour la pluie, l’orage, le renforcement des vents de la tempête avec des rafales jusqu’à 13 à 18 m/s », – dit dans le dpartement.

Le service de presse de moscou, GU du ministère des urgences TASS a également signalé que l’orage et le vent sont attendus dans les prochaines heures et dans la région de Moscou. « Selon les prévisions de météo etat l’office Central d’hydrométéorologie et de surveillance de l’environnement » dans les prochaines heures avec le maintien jusqu’à dimanche soir, dans la plupart des quartiers de la région de Moscou, la pluie est attendue, lieux de forte pluie, le renforcement des vents de la tempête avec des rafales de 13 à 18 m/s », – dit dans le dpartement.

Lors d’intempéries, il est recommandé de fermer les fenêtres dans les maisons, pour échapper à la rue tremblantes de la structure, de garer la voiture dans le garage ou à l’extérieur de l’arbre. Comme le rappellent à la FEMA, lors d’un orage ne devrait pas se cacher sous les arbres.