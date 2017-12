La ferme d’élevage de rennes a ouvert dans les montagnes de Sotchi

SOTCHI, le 27 décembre. /TASS/. La ferme d’élevage de rennes, où vous pouvez non seulement nourrir les animaux importés de Surgut ягелем, mais aussi de monter sur la peau de daim harnais avec каюром, ouvert dans les montagnes de Sotchi, a déclaré mercredi le TASS est l’un des fondateurs de la ferme André Табурченко.

« Nos cerfs se sont installés à une hauteur de plus de 1600 m – ici maintenant beaucoup de neige, et déjà presque adaptés aux inhabituel pour eux de critères. À la volée paddock накроем camouflage net de soleil du sud et наладим l’irrigation à l’eau froide », – a déclaré Табурченко.

Selon un éleveur de rennes, jusqu’à ce qu’ils sont importés de Surgut séchés polaire mousse – ягелем, chaque animal mange dans la journée jusqu’à 10 kg ягеля. Gère l’un des упряжек héréditaire musher Vitaly Тэвлин – comme son équipe, il a déménagé du Nord de travailler à Sotchi. « Les rennes s’acclimateront dans les montagnes de sotchi Krasnaya Polyana bien, seulement des cornes en raison du temps chaud, jeté avant le temps », a déploré musher. Si l’acclimatation réussie, inhabituelle pour les latitudes, les habitants continueront à divertir les touristes et l’été.

Les premiers visiteurs d’une ferme de rennes le jour du début des patinages étaient des enfants. « Nous avons nous-mêmes de rennes que sur la photo vu ça dans un zoo. Et ici, et vous pouvez toucher, et d’apprendre, ici c’est un », a dit la maman de trois ans d’Artem, qui a décidé de donner un cerf d’un paquet de ягеля.

Les organisateurs de glisse ont pris en considération que privilégient le travail sur la plaine оленям il sera difficile de en plus de l’air raréfié de sotchi des montagnes. « Dans la toundra deux cerfs peuvent dans le même bateau pour emmener directement huit personnes. À Sotchi, plus de quatre sur le traîneau ne plantons pas, travaillent animaux par jour », a noté le musher.

Seulement dans le paddock sur le territoire de la minière, le centre touristique de « Gazprom » vivent 14 de rennes – dix adultes et deux petits faons. À la prochaine saison d’hiver il peut devenir plus.