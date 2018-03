« La feuille »: Andreï Zviaguintsev et Paramount Television retireront le feuilleton de la langue russe

Alexandre Роднянский et Andreï Zviaguintsev

TASS, le 1er mars. Réalisateur russe Andreï Zviaguintsev et la société américaine Paramount Television, chargée de filmer les projets de télévision, une série télévisée en langue russe. Cette information a été confirmée jeudi par le journal « Vedomosti » Alexandre Роднянский, qui se produira le producteur exécutif du projet.

« Grâce au succès international des films comme « Léviathan » et « Aversion », nous avons reçu de nombreuses propositions sur les feuilletons de grands studios. Paramount a été le premier, qui nous a donné la liberté de création et d’accord sur le tournage de la langue russe, pour Zviaguintsev c’était le principe de la condition de travail », – cite le journal les mots du producteur, qui a également noté que la Paramount envisage la diffusion de la série dans le monde entier.

Comme le note l’édition, Роднянский a expliqué que le tournage se dérouleront déjà en 2018, dans la première saison sera disponible avant 10 séries, le réalisateur des deux premiers sera Zviaguintsev, qui enlèvera les autres épisodes, est encore inconnue. Роднянский a également souligné que la série est une suite de marginaliser la ligne de l’histoire de l’une des stations de Zviaguintsev.

TASS n’a pas encore reçu la confirmation officielle de Роднянского.

Que Zviaguintsev et Paramount Television travaillent à la création d’un nouveau thriller dont le tournage aura lieu à Moscou, a dit plus tôt, le magazine américain Variety. Cependant, plus tard, l’édition a enlevé le matériel de son site