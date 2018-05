La FIFA a vie отстранила de l’ancien secrétaire général de la Fédération de football du Guatemala

L’ancien secrétaire général de la Fédération de football du Guatemala Héctor Trujillo

© AP Photo/Mark Lennihan

TASS, le 8 mai. D’arbitrage chambre de commerce indépendant du comité de la fédération Internationale de football (FIFA) sur l’éthique de la vie отстранила de l’ancien secrétaire général de la Fédération de football du Guatemala, Héctor Trujillo de toute activité liée au football. Ce sujet communique le service de presse de la FIFA.

D’arbitrage la chambre a reconnu Trujillo coupable de violation de l’article 2.21 du code d’éthique de la FIFA (la corruption) et lui a interdit à vie d’exercer des activités liées au football, y compris administrative et sportive, aux niveaux national et international. Aussi Trujillo à une amende de 200 $en milliers de

En octobre 2017 Trujillo a été condamné aux états-UNIS à huit mois d’emprisonnement. Il a admis en cour le fait d’obtenir des pots de vin d’un montant de €175 milliers de fonctionnaires différents, y compris pour la vente de marketing de droits sur les championnats du monde de 2018 et de 2022. Initialement Trujillo, le pays risquait jusqu’à 20 ans d’emprisonnement. Après, il est allé à un accord avec l’enquête, et a reconnu la culpabilité, le ministère public a accepté de réclamer pour lui une plus petite durée de détention, mais de pas moins de trois ans.

Le plus grand dans l’histoire de la FIFA scandale de corruption a éclaté le 27 mai 2015, quand à Zurich ont été arrêtés par les hauts fonctionnaires de l’organisation, dont l’ancien directeur du développement de la FIFA, l’ancien président de la Fédération de football du Nicaragua Julio Rocha, vice-président de la FIFA Eugenio Фигередо, membre du comité exécutif de Eduardo Lee, ancien président de la confédération Brésilienne de football, José Maria Marin, le président de la Fédération de football du Venezuela, Rafael Эскевель.

Total des accusations étaient portées 14 actuels et anciens de football fonctionnaires. Selon les etats-unis Ministère de la justice, en 24 ans, les suspects ont reçu des pots-de-vin d’un montant d’environ 150 millions de la Deuxième vague d’arrestations commencé à Zurich, le 3 décembre 2015, lorsque la détention a été prise à l’ex-président de la Confédération de football d’amérique du Nord et d’Amérique Centrale et des Caraïbes (CONCACAF), ancien vice-président de la FIFA Alfred Хавит, ainsi que le chef de la confédération Sud-américaine de football (CONMEBOL) et vice-président de la FIFA Juan Ángel Напоут du Paraguay. Seulement une affaire de corruption à la FIFA passent de 42 personnes.