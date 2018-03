La FIFA espère que la coupe du monde 2018 aura lieu lors d’une sécurité absolue, comme la Coupe des confédérations

Le logo de la FIFA

SOTCHI, le 1er mars. /TASS/. La fédération internationale de football (FIFA) s’attend à ce que la coupe du monde 2018 sera absolument sûr que c’était la Coupe des confédérations de la fifa 2017. Dclar aux journalistes le directeur du département de la FIFA sur le déroulement de la compétition et des activités de Colin Smith.

Plus tôt dans l’espagnol de Bilbao avant le match 1/16 de finale de la Ligue de l’Europe ont subi des désordres impliquant des supporters locaux « Athlétisme » et les fans de moscou « Spartacus ». Selon la police, ont subi cinq gardiens de l’ordre et de quatre citoyens de la Russie, en outre, a été tué l’agent de police, qui a subi une crise cardiaque.

« La FIFA exprime ses condoléances à toutes les familles et les victimes de ces violences, nous ne soutenons pas la violence d’aucune manifestation. À un grand tournoi comme la coupe du monde, les mesures de sécurité sont prises au niveau fédéral, régional et de la FIFA a ses exigences. La coupe des confédérations s’est passé avec une sécurité absolue, nous espérons la même pendant la coupe du monde », a déclaré Smith.

Le président du comité d’organisation de la coupe du monde Alexei Sorokin a souligné que la Russie dispose d’un programme sur lequel s’appuieront les mesures de sécurité. « Tous les organes concernés savent pas quoi faire, la coopération est bien établie chez nous, sera de travailler centre international, qui assure la sécurité. Nous communiquons avec nos collègues étrangers: tous ceux qui se voient refuser l’entrée sur le stade, de ne pas y être. Cela concerne à la fois les russes et les étrangers », a – t-il.

La coupe des confédérations est passé en Russie l’été dernier. Les matches de la coupe du monde auront lieu dans les 11 villes du 14 juin au 15 juillet.