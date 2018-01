La FIFA et le Conseil de l’Europe ont discuté de la préparation à la signature d’un mémorandum d’accord

Le président de la FIFA Gianni Infantino

© Valeriano Di Domenico/Getty Images

TASS, le 10 janvier. La fédération internationale de football (FIFA) et le Conseil de l’Europe ont discuté de la préparation à la signature d’un mémorandum d’accord, dans lequel sont indiqués le domaine de la coopération des organisations. Ce sujet communique le service de presse de la FIFA.

Mercredi, le président de la FIFA Gianni Infantino et le secrétaire général du Conseil de l’Europe, Thorbjørn Jagland, a rencontré à Strasbourg pour discuter de la signature d’un mémorandum et de la promotion des intérêts des droits de l’homme dans le sport. La rencontre a eu lieu à l’échange de vues entre Infantino, et par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Jagland et Infantino ont souligné l’importance des conventions du Conseil de l’Europe dans le domaine du sport pour la protection des droits de l’homme.

« Il me semble que la FIFA et le Conseil de l’Europe partagent de nombreux objectifs. La bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme et de la position décisive contre le dopage, les matches truqués et la violence sont une priorité pour l’organe directeur du football mondial », a déclaré Infantino.

« Nos sports de la convention au-delà de l’Europe et de nombreux autres pays ont exprimé leur intérêt à se joindre à lui. Une coopération plus étroite avec la FIFA sera de promouvoir le respect des droits de l’homme dans le sport en Europe et dans le monde entier. Je suis également heureux que la FIFA veut travailler avec nous sur la question de la gestion. Ne pas sous-estimer le rôle du sport dans notre société, par exemple, dans le développement de l’intégration », a souligné Jagland.

Jagland, et Infantino ont convenu de commencer à travailler sur un mémorandum d’accord entre la FIFA et le Conseil de l’Europe, qui doit être détaillé le domaine de la coopération entre les deux organisations. L’objectif est, pour le mémorandum d’accord était prêt à être signé à la fin de 2018.