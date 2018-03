La FIFA se rendra six stades de la coupe du monde en Russie au cours des 10 premiers jours de mars

« Volgograd-Arena »

© Dmitry Рогулин/TASS

KAZAN, le 3 mars. /TASS/. La fédération internationale de football (FIFA) et le comité d’organisation de la « Russie-2018 » проинспектируют six stades de la coupe du monde en Russie (Volgograd, Samara, en russie, Kaliningrad, Nijni-Novgorod, Saransk et Ekaterinbourg – les 10 derniers jours de mars. A déclaré aux journalistes le directeur du département de la formation et des activités de la FIFA Colin Smith.

Auparavant, l’inspection a visité les stades de Moscou, Saint – Pétersbourg, Moscou, Rostov-sur-le-Don et de Kazan.

« La visite est divisée en trois parties: la première, à Moscou et à Saint – Pétersbourg, la deuxième à Sotchi, à Rostov-sur-le-Don et à Kazan, et le reste des stades, nous visitons au cours de la visite dans les 10 derniers jours de mars. Tous les stades sont à divers stades de préparation, les principales questions de l’infrastructure. Seulement de tester les jeux, nous découvrons finale le degré de préparation », a déclaré Smith.

Le championnat du monde se déroule sur les 12 stades dans 11 villes de la Russie du 14 juin au 15 juillet.

Voir aussi

La FIFA espère que la coupe du monde en Russie sera pour l’organisation de la plus непроблемным

La FIFA est satisfaite commune volonté de « Rostov-Stade de la coupe du monde

La FIFA n’a pas de craintes quant à la durée de la construction des stades de la coupe du monde