La Flandre va investir 100 millions d’euros dans la SNCB

Le gouvernement flamand débloque 100 millions d’euros pour des investissements dans les infrastructures ferroviaires axés sur 11 priorités. Le ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts (N-VA), a atteint un accord avec le gouvernement fédéral sur le sujet.

« En échange d’un cofinancement, la Flandre se verra pour la première fois conférer un véritable pouvoir de décision sur les chemins de fer », déclare Ben Weyts à la VRT. « Nous payons et déterminons ». L’investissement est réparti entre aujourd’hui et 2025 et il est garanti que la Flandre n’aura pas à payer de frais supplémentaires.

A Anvers, 5 millions d’euros seront par exemple investis dans la réalisation des paquets ferroviaires sur la rive droite. Une deuxième liaison ferroviaire dans le port d’Anvers sera dotée d’un budget de 2 millions d’euros.

Environ 7,3 millions d’euros seront aussi investis dans des parkings dans les zones RER Bruxelles, Anvers et Gand.

En Wallonie, les travaux du RER seront complètement opérationnel en 2031.