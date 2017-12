MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. Basé Élisabeth Глинкой le fonds de bienfaisance « l’aide Juste » s’attend à ce que le leader russe Vladimir Poutine se rendra, pour parler de l’aide aux sans-abri. À propos de ce qui a été dit dans l’interview TASS, le président d’un organisme de bienfaisance Ksenia Sokolova.

« Nous vous invitons. Nous vous souhaitons la bienvenue, Vladimir Vladimirovitch », dit – elle. Selon elle, les membres de la fondation ont soutenu son initiative et demandé au président de visiter la cave à Пятницкой rue de Moscou où l’organisation d’aide aux sans-abri.

« Nous avons conservé tous les projets de Lisa [Elizabeth Glinka]. Et quelques changements, j’ai essayé d’apporter, pour que rien ne pas nuire », a déclaré Sokolova.

Elle a rappelé que « récemment, [le chef du groupe Helsinki de Moscou] Ludmila Mikhaïlovna Alexeev, membre de notre conseil d’administration, a demandé au président de prendre notre fondation d’un patronat ». « Mikhaïl Aleksandrovitch Fedotov, le chef de notre conseil, a déclaré dans une interview que le président a réagi positivement », a ajouté l’interlocuteur de l’agence.

Elizabeth Glinka, connue sous le nom de Dr Lisa (1962-2016) – médecin en soins intensifs, spécialiste en médecine palliative, le premier lauréat du prix d’etat de la fédération de RUSSIE pour le plaidoyer, faisait partie de la composition du Conseil présidentiel sur le développement de la société civile et des droits de l’homme. Elle a fondé le premier hospice, à Kiev, elle a dirigé хосписную de travail en Russie, la Serbie et l’Arménie, a créé et dirige une organisation caritative internationale « l’aide Juste », soigné, nourri des sans-abri, a organisé l’évacuation des blessés et des malades des enfants du Donbass. Morte dans un accident d’avion au-dessus de la mer Noire, le 25 décembre 2016, accompagnant la cargaison de médicaments et de matériel médical pour l’hôpital en Syrie.

À la fin de mai 2017 année de sa fondation a officiellement changé de nom, et maintenant il y a reflété le nom de son fondateur: « l’aide Juste Docteur Lisa ».