Guillermo del Toro (au centre)

© Chris Pizzello/Invision/AP

NEW-YORK, le 5 mars. /TASS/. Le tableau « la Forme de l’eau » (The Shape of Water) réalisé par Guillermo del Toro a reçu dimanche le prix principal de la « Oscar » à la 90e sur le compte de la cérémonie de remise des prix de l’American academy of motion picture arts. La diffusion en direct conduit la chaîne de télévision ABC.

Sur le prix dans la catégorie « Meilleur film » ont été lancées cette année neuf tableaux. Les plus probables gagnants étaient considérés comme « la Forme de l’eau » et « les Trois d’un panneau à la frontière Эббинга, Missouri » (Three panneaux-réclame Outside Ebbing, Missouri) Martin Макдоны.