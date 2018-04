La forte croissance du commerce mondial menacée par le protectionnisme, selon l’OMC

L’escalade des tensions commerciales entre les grandes puissances économiques mondiales et la menace d’un retour au protectionnisme risquent de compromettre la forte croissance du commerce mondial, attendue à 4,4% cette année, a prévenu ce jeudi le chef de l’OMC.

« La forte croissance du commerce que nous observons aujourd’hui sera vitale pour entretenir la croissance et la reprise économique et pour soutenir la création d’emplois », a affirmé Roberto Azevedo, à l’occasion de la publication des prévisions pour 2018.

« Cependant, ces progrès importants pourraient être rapidement compromis si les gouvernements recourent à des politiques commerciales restrictives, en particulier dans le cadre d’un processus de mesures et de contre-mesures qui pourrait conduire à une escalade ingérable », a-t-il affirmé.

Un cycle de représailles est la dernière chose dont l’économie mondiale ait besoin

L’OMC a revu ce jeudi fortement à la hausse sa prévision de croissance du volume du commerce mondial en 2018, pour afficher un taux de 4,4% (avec une fourchette allant de 3,1% à 5,5%), contre 3,2% escompté précédemment.

« Il ressort des chiffres préliminaires que le commerce a pris un bon départ en 2018 », indique l’OMC, qui précise que le taux de croissance du commerce en 2017 s’est établi à 4,7%.

« L’indicateur le plus récent de l’OMC sur les perspectives du commerce mondial a mis en évidence une croissance des échanges supérieure à la tendance durant le premier trimestre, et d’autres indicateurs tels que les commandes à l’exportation et le trafic de conteneurs laissent aussi deviner l’amorce d’une reprise », explique le gendarme du commerce mondial.

Selon l’OMC, la bonne santé du commerce est « encouragée par une croissance économique plus forte dans toutes les régions, stimulée par l’accroissement des investissements et une politique budgétaire expansionniste ».

En 2019, la croissance du commerce devrait se stabiliser à 4,0%.