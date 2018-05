En compétition ce jeudi au festival de Cannes est présenté le premier des cinq films français en course : « Plaire, aimer et courir vite » de Christophe Honoré. Thomas Baurez l’a rencontré. À l’affiche également, le film « L’Eté », du Russe Kirill Serebrennikov, assigné à résidence en Russie et donc absent de Cannes. Et enfin la « Tunisia factory », une présentation de courts-métrages tunisiens à la Quinzaine des Réalisateurs.

Par Alberic DE GOUVILLE

, Thomas BAUREZ

