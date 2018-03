La galerie tretiakov, a reçu le prix de The Art Newspaper France comme le meilleur musée de l’année

© Artem Геодакян/TASS

MOSCOU, le 28 février. /TASS/. La galerie d’état Tretiakov marquée par une récompense dans la catégorie « Musée de l’année ». Cela a été annoncé mercredi à VI, les oscars de The Art Newspaper France dans l’arcade.

De l’avis de la rédaction, de la galerie Tretiakov est devenue la plus intéressante du musée en 2017. « Elle n’a pas peur d’être une Nouvelle Третьяковкой avec un nouveau logo, de nombreux projets d’art contemporain de projet Tino Segala à VII de la biennale de Moscou, de la générosité des dons de mécènes et les records de fréquentation », – a dit TASS le service de presse de la prime.

Voir aussi

La galerie tretiakov montrera rarement exposés les travaux contemporains de Sourikov

La galerie tretiakov présente l’exposition « la Légende de la cité de Свияжске »

À la galerie Tretiakov, a commencé la vente des billets à l’exposition « Vassili Verechtchaguine »

La galerie tretiakov est pardonné avec l’exposition « Un homme 1917 »

Dans la galerie Tretiakov a déclaré que l’exposition Brioullov, a suscité un intérêt avant l’ouverture

La récompense a reçu le directeur général du musée Зельфира Трегулова. « Pour nous, il est important d’obtenir ce prix c’est pour 2017, qui a été pour nous l’année du XXE siècle », a déclaré Трегулова, ajoutant que cette année pour le musée a été une année complexe кураторских de projets, tels que le « Dégel », « Quelqu’un de 1917 » et « El Lissitzky ». Selon elle, pour la galerie Tretiakov de la dernière année a été l’année où le musée a reçu un soutien incroyable des travailleurs sociaux, des mécènes, des balles, ce qui a permis de réaliser tous « les projets les plus ambitieux de cette année », y compris le lancement de l’élaboration du concept de rénovation de la galerie Tretiakov.

« Cela a été une année incroyable pour la reconstitution de notre collection, quand nous avons reçu l’un après l’autre dans le don de travail unique, qui manquait à notre réunion. Cette année, les dons s’est terminée sans précédent de l’offrande, à la galerie Tretyakov 33 tableaux de l’Hélium Коржева, donnés par le collectionneur de Vladimir Некрасовым », – a dit Трегулова. Elle a également noté que l’année dernière, en plein essor a été lancé le travail de la création à Moscou, du musée du mémorial de Pavel Tretiakov à Голутвинском ruelle – alors, dit-elle, le début élaboré le concept du musée consacré privé собирательству à Moscou dans le manoir Рябушинского.

L’exposition de l’année

Exposition de l’année, selon le journal, est devenu le temps d’exposition GMII. A. S. Pouchkine « Cai Guoqiang. Octobre ». Artiste chinois Cai Guoqiang en l’honneur du 100e anniversaire de la révolution d’Octobre spécialement pour le musée Pouchkine a créé l’installation de la « chute » de la façade du musée dans le bâtiment principal a présenté philosophique et lyrique de l’exposition, offrant aux spectateurs de réfléchir sur le rôle de la personne de l’histoire globale. L’artiste lui-même n’a pas pu venir à Moscou pour recevoir la prime, mais surtout a enregistré un message vidéo, et le prix « pour la plus explosive de l’image de la révolution » ont pris la directeur du musée de la Marina de Mulets et commissaire de l’exposition Alexandre Danilov.

« Nous avons terriblement agréable, parce que nous avons rêvé de recevoir le prix c’est dans ce domaine, pour l’exposition de Cai Guoqiang », – a dit Mulets, exprimant l’espoir que l’artiste a de nouveau en visite en Russie et présentera au musée du nouveau projet.

Féminin chinois chœur et solirujushchaja l’actrice de « Gogol » Centre Yang de la Ste interprété la chanson « Полюшко-terrain » en chinois alors que les danseurs dans chervonoarmiiska s’acquittent de la forme classique du mouvement de qigong est présentée l’exposition « Cai Guoqiang. Octobre » lors de la cérémonie.

D’autres nominations

Dans la catégorie « contribution Personnelle » le prix a été décerné entrepreneur et fondateur de l’Institut russe de l’art réaliste Alexis Ананьев. En tant que propriétaire de la plus grande en Russie publique de la collection privée de соцреалистического et de l’art soviétique (6000 œuvres). L’année dernière, il a soutenu une exposition itinérante « de la Fenêtre de la Russie, des Chefs-d’œuvre de sept générations », en partenariat avec La galerie tretyakov à moscou. Ананьев personnellement monté sur scène pour recevoir son prix.

Le prix dans la catégorie « Livre de l’année » a été marquée par le critique d’art britannique Rosalind Polly Блейксли pour le travail Russe de la toile: la Peinture dans la Russie impériale, 1757 – 1881″. Elle a présenté une étude détaillée russe de l’école nationale de la peinture du XVIII – XIX siècles. Dans la catégorie « Restauration de l’année », remportées конклюзия « l’Apothéose du règne d’Anna Ivanovna (environ 1737,).

Конклюзия – le genre, basé sur l’articulation de la littérature et de la peinture. Ce travail est effectué sur la soie avec l’aide de la peinture à l’huile, à la détrempe, de la dorure et de l’encre. Les restaurateurs du musée et ГосНИИР, qui a célébré en 2017 pour le 60e anniversaire de, renforcé de soie de la toile, le châssis et de kyoto, nettoyé et passé à la restauration de la couche de peinture.

De la prime de

La prime de The Art Newspaper France pour ses réalisations dans le domaine de l’art créé en 2012. Elle observe les événements importants de l’année écoulée dans le domaine de l’art russe en Russie et à l’étranger, ainsi que des activités de mécènes du développement et de la préservation du patrimoine culturel du pays.