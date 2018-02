La gare d’Etterbeek bientôt rebaptisée gare d’Ixelles-Université ? « Bah !… »

Le conseil communal d’Ixelles a voté une motion en ce sens la semaine dernière. Il faut dire que cette gare se trouve bien sur le territoire d’Ixelles. La commune tient à le rappeler.

Du côté des voyageurs de la SNCB, on s’en préoccupe fort peu… « Cela ne change pas vraiment grand-chose, nous répond une étudiante de la VUB. Je trouve juste cette distinction bizarre (gare « d’Ettterbeek », alors que l’on se trouve sur le territoire d’Ixelles) (…) C’est un peu absurde de changer de nom alors que cela fait des générations qu’on l’utilise. Tout le monde la connaît, pourquoi changer ? (…) Bah !… poursuit un autre voyageur, on appelle bien la gare du Midi alors qu’elle se trouve à Saint-Gilles… » On ne peut donc pas dire que le changement de nom provoque un grand enthousiasme…

Cela dit, si changement il devait y avoir, ce n’est pas encore pour tout de suite. Il faut introduire un dossier auprès de la SNCB. Une commission spécialement dédicacée à cette tâche l’étudie et tranche seule.