La géorgie est tombé dans le classement des plus chaudes destinations de voyage en 2018

Tbilissi, Géorgie

© REUTERS/David Mdzinarishvili

TBILISSI, le 5 janvier. /Corr. TASS Cea Мехузла/. L’édition américaine Bloomberg a appelé la Géorgie parmi les plus « chauds » destinations touristiques en 2018. Dans un inventé les principaux journalistes de Bloomberg de la cote de la publication, est entré 22 « les plus excitants » de la direction, que les lecteurs de Bloomberg devez visiter pour « transformer de bonnes vacances » mémorable.

Dans l’article « Où aller en 2018 », ses auteurs ont compilé une liste de destinations touristiques attrayantes en tenant compte des « sites culturels, hôtellerie et de la restauration de service ». « Compte tenu de tout cela, nous avons ratissé la boule terrestre, ont étudié le plus excitant de l’événement et ont à 22 particulièrement attrayant points de destination », – a dit dans l’article.

Voir aussi

Expert: les régions SKFO peuvent utiliser l’expérience de la Géorgie dans le développement du tourisme

Plus de 1 million de russes ont visité la Géorgie en 2016

Dans ce classement de ses auteurs emmenèrent de la Géorgie à la septième place. Se rendre dans ce pays, les auteurs conseillent au printemps (d’avril à début juin) ou à la fin de l’année. « En automne, en septembre et en octobre, le pic de la saison de la récolte (produits agricoles – env. corr.) et c’est le moment idéal pour une visite en Géorgie, c’est alors que des plats locaux traditionnels пхали (mélange de verdure ou de légumes aux noix vinaigrette), sont particulièrement fraîches et juteuses », écrit Bloomberg.

A noté que « fondée au milieu du V siècle, la capitale de la Géorgie – ville de Tbilissi, au cours de son histoire de nombreuses fois a été détruit par les invasions ennemies et autant de fois renaissait et reconstruit, la ville a un solide esprit et créative de l’énergie ».

Attirer la Géorgie, l’assuré Bloomberg, et les snobs. « La géorgie est le berceau de la viticulture et a 8000 ans d’histoire de la vinification. Considérez cela comme un point de plus dans la longue liste de surprises, qui attirent des tour-opérateurs, comme Wild Frontiers et Butterfield & Robinson », – a dit dans l’article.

Dans le classement de Bloomberg de la Géorgie avance Salvador (Brésil), l’île de Saint-Kitts – (mer des Caraïbes), de la Patagonie Chilienne (Amérique du Sud), l’île de Bornéo (Malaisie), la Jordanie et la ville de Dundee en Ecosse.