La glace complique le travail des bateliers sur le canal Ath-Blaton

Les températures repartent tout doucement à la hausse, mais il a encore gelé cette nuit. De quoi compliquer la tâche des bateliers. Certaines portions de canal sont difficilement praticables, à cause de la glace qui s’y est formée, comme sur le canal Ath-Blaton.

Rudy Duval est, un batelier français, qui avait bien des difficultés à assurer sa livraison d’orge à la malterie de Beloeil: « sur les petits gabarits comme ça, il y a plus de glace qu’ailleurs. On met à peu près deux fois plus de temps qu’à la normale. Le personnel est là en renfort pour casser la glace en amont, ils font le maximum, mais on ne sait pas faire l’impossible avec le peu de matériel qu’ils ont! »

Du côté de la malterie, on ne se dit pas trop inquiet : toutes les livraisons ne se font pas par bateau, et il y a assez de stock pour faire face à ce genre de situation. Le service public wallon des voies navigables se veut lui aussi rassurant: les bateaux passent toujours même si c’est un peu plus difficilement. Là où c’est le plus compliqué, c’est devant les portes des écluses. Les éclusiers se chargent de casser la glace manuellement, comme elle n’est pas encore trop épaisse. Ce sont évidemment les canaux les moins fréquentés qui ont le plus tendance à geler, comme à Beloeil , où ne passent que des plaisanciers et des péniches à destination de la malterie .

L’intervention d’un brise-glace est néanmoins prévue en certains endroits. Comme à l’ascenseur de Strépy-Thieu, bloqué depuis ce 1er mars.