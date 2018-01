Imaginez un festival multidisciplinaire, regroupant des grands noms de la musique, de l’humour et de l’art contemporain mais qui se produiraient… tous en même temps, sur la même scène. C’est le concept de « La Grande Communion, imaginée par Thierry Jaspart avec l’aide du Kollectif Bunker, et qui devrait se dérouler le 10 février à Liège, au théâtre.

Les organisateurs promettent donc « un bazar pas possible », avant une soirée dansante plus traditionnelle, « histoire de gérer au mieux le choc post-traumatique subi par les spectateurs ».

La liste des invités est déjà assez impressionnante, puisqu’on y retrouve pêle-mêle Jan Bucquoy (réalisateur de La vie sexuelle des Belges, fondateur du Musée du Slip, écrivain), Freddy Tougaux (demi-finaliste de La France a un incroyable talent, humoriste au Grand Cactus), Cédric Gervy (chanteur, chroniqueur à C’est presque sérieux), Vincent Flibustier (fondateur de Nordpresse), Cindya Izzarelli (slammeuse, journaliste, chroniqueuse à C’est presque sérieux), Edgar Szoc (chroniqueur à C’est presque sérieux), Damien Ernst (chercheur à l’Université de Liège), David Leloup (fondateur de Médor, réalisateur du film A Leak in Paradise), et l »organisateur Thierry Jaspart, un artiste décalé qui est notamment à l’origine du projet « Je suis partout » qui fait que l’on retrouve ses symboles en formes de triangles avec un oeil un peu partout dans le monde.

Si vous n’êtes pas encore complètement convaincu par le côté décalé du projet, vous pouvez faire un tour sur la page de « La Grosse Commission », la version off du festival. Son concept? « Pendant que nous communierons, dans les parages, un performeur mystère chiera entre deux voitures. La performance sera filmée par un vidéaste professionnel dans le but de continuer à la faire vivre sur l’Internet ». Vous voilà prévenus…