La gravure de Rembrandt a été vendu pour €8 mille à la vente aux enchères d’œuvres d’art en Roumanie

Eau-forte de Rembrandt « déposition de la croix » (1633)

© EPA/ULISES RODRIGUEZ

BUCAREST, le 16 janvier. /Corr. TASS Nikolai Morozov/. Eau-forte de Rembrandt « déposition de la croix » (1633) vendu pour 37 mille (€8,2 mille) sur бухарестском vente aux enchères Alis – première en Roumanie a été entamée. Sur cela a communiqu l’agence Agerpres.

La gravure a été mise en vente à un prix de départ à €9-12 milliers de Gravure est une variation sur le thème de l’écrit Rembrandt 20 ans de peinture « déposition de la croix », qui est exposée à l’Ermitage.

Parmi les autres vendus Alis travaux – Maison à Baia Mare » Гезы Kadar (13 mille – €2,8 mille), « Paysage avec un pont » de Corneliu Михэилеску (9 mille à 2 €milliers), « la Céramique et des fleurs » Dumitru Гяцэ (8 mille – €1,8 mille).

Alis – l’un d’environ une douzaine de roumains des maisons de vente qui vendent des œuvres d’art. Ils ont ouvert au cours des 15 dernières années. Les prix sont assez bas, et des ventes de ce marché, la Roumanie est l’un des derniers endroits en Europe, a fêté « le journal Financier ». Investissent régulièrement dans des œuvres d’art dans le pays environ 200 collectionneurs.

Au cours des dernières années, cependant, le roumain le marché de l’art éclairé. La plus grande demande de l’assistant de la période entre les deux guerres mondiales, dont les travaux représentent environ 90% de toutes les ventes. Ont commencé à croître et les prix, qui cependant, selon les experts, et aujourd’hui, il est encore en dessous de la valeur réelle des œuvres.