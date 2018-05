La grève va-t-elle se poursuivre chez Mécamold à Herstal?

Une assemblée générale du personnel se tient depuis 8h00 ce lundi matin. Dans cette fabrique de moulages pour pneus des Hauts-Sarts, les 152 travailleurs s’inquiètent des intentions des nouveaux patrons de l’usine.

Ces nouveaux patrons, qui ont racheté Mécamold au groupe Bridgestone, c’est Keravalon, un collectif assez nébuleux d’entrepreneurs spécialisés dans la reprise de sociétés, des usines qu’ils tentent de remettre rapidement à flot.

Vendredi, une réunion entre un des nouveaux patrons et les syndicats a tourné court.

« C’est l’inquiétude et l’incompréhension totale, nous déclarait Antonio Fanara, secrétaire régional FGTB, ce lundi matin avant l’assemblée générale. Depuis vendredi, on n’a eu aucun contact avec le nouveau repreneur, ou du moins le nouveau propriétaire. De toutes les informations que nous avons pu collecter, il ne s’agit même pas de financiers mais plutôt d’une boîte aux lettres, à Paris. Ce Monsieur se présente, on ne sait pas très bien qui il est. Il se débarrasse totalement du problème social et industriel de cette entreprise, via une société qui – par ailleurs – a des mœurs très particulières. »

Le ou les repreneurs l’ont tout de même avoué : ils ne peuvent actuellement donner aucune garantie de maintien de l’emploi. Selon eux, Mecamold produit 30% plus cher que les prix du marché.

Le groupe Keravalon certifie tout de même que l’objectif n’est pas de fermer l’entreprise mais de booster l’activité en recherchant d’autres clients et en proposant peut-être d’autres produits.

Condition sine qua non : il faut que l’usine tourne à nouveau. La grève entamée jeudi va-t-elle se poursuivre ?