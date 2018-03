La grippe a fait 5400 morts depuis le début de l’épidémie

Un médecin prépare un vaccin contre la grippe, le 6 octobre 2017 à Ajaccio, en Corse. –

Pascal Pochard-Casabianca – AFP

Malgré une lente recrudescence de la grippe, 137.000 nouveaux cas ont été recensés la semaine dernière. Plus de 1,7 million de personnes auraient consulté un généraliste pour des symptômes grippaux.

La grippe a fait 5400 morts en France depuis le début de l’épidémie en décembre, selon les dernières données communiquées par l’Agence nationale de santé publique. Plus précisément, Santé Publique France relève un « excès de mortalité toutes causes et tous âges confondus estimés à 7400 décès », dont 5400 sont directement attribuables à la maladie, et ce jusqu’à la troisième semaine de janvier.

« Près de 90% de ces décès concernent des personnes de 65 ans et plus », précise le communiqué.

Dans la semaine du 5 au 11 février, plus de 4000 personnes se sont présentées aux urgences pour un « syndrome grippal » et 498 d’entre elles ont été hospitalisées ensuite. Près de 50 « cas graves » ont été admis en réanimation – un chiffre qui s’élève à 1724 depuis le 1er novembre 2017.

Malgré tout, l’épidémie de grippe décroît lentement. En neuf semaines, le réseau de médecins Sentinelles estime que 1.741.000 personnes « ont consulté un médecin généraliste pour des symptômes grippaux ». Environ 137.000 nouveaux cas ont été recensés dans la semaine du 5 au 11 février, soit une incidence de 208 pour 100.000 habitants. Dans le précédent rapport de Santé Publique France, celle-ci s’élevait à 241 pour 100.000 habitants.