La guilde des réalisateurs de théâtre de la fédération de RUSSIE demande à fixer pour худруками le droit de choisir un directeur

SAINT-PÉTERSBOURG, le 21 mai. /Corr. TASS Oleg Сердобольский/. La guilde des réalisateurs de théâtre de la Russie estime qu’il est important de fidéliser des directeurs artistiques des théâtres droit au choix de la candidature du directeur. Une telle opinion est venu lundi les participants de la tenue à Александринском théâtre de la conférence de la Guilde sur le thème « sur la séparation des pouvoirs entre les postes de directeur artistique et le directeur de théâtre dans la gestion des institutions théâtrales ».

Cette disposition sera concrétisé dans la Loi sur la culture, un projet qui est prévu de soumettre à un débat public le 15 octobre de cette année. La Loi sur la culture, doit entrer dans une section détaillée, associé à un théâtre.

« Cependant, avant la sortie de cette loi, nous voulons offrir au Ministère de la culture au niveau de l’ordonnance du ministre de peindre la formule de répartition des pouvoirs dans le guide de théâtre. Cette distinction est déjà là, il faut simplement bien enregistrer. Au moins moi et mes collègues de théâtre vont le faire », a déclaré le président de la Guilde des réalisateurs de théâtre, directeur artistique du théâtre alexandrinsky, artiste du peuple de Russie Valery Fokin.

La différence d’approches

Fokin a exprimé la solidarité avec les participants de la discussion, c’est que « le directeur de théâtre doit-il être désigné n’est pas facile, même en cas d’accord, mais c’est comme le candidat de directeur artistique », qui lui-même par sa sélectionne et vérifie, en portant la raison de ce choix est la pleine responsabilité. « J’ai eu l’opportunité de ce choix, et je leur ai profité », a ajouté Fokin, qui a présenté récemment la troupe d’un nouveau directeur.

Comme l’ont souligné les intervenants, dans les provinces de la fédération de RUSSIE sur les postes de directeurs de théâtre sont souvent les personnes éloignées de l’art théâtral, résultant en un niveau artistique de la troupe est éclipsé par le reportage. Dans ce, de l’avis des intervenants, posée le conflit entre худруком et directeur général. Selon Fokine, « il ya un человеческо professionnel le moment où si le directeur prend en charge les idées de l’art худрука ou le directeur, il avec toutes les difficultés travaille avec lui et sur lui. De tels cas se produisent ». Un exemple, comme indiqué lors de la conférence pourraient servir de relations professionnelles худрука et le directeur de la Вахтанговского de théâtre ou de Saint-Pétersbourg « l’Atelier », sous la direction de Grégoire de Kozlov.

Y ont participé les membres du conseil de la Guilde Eugène Каменькович et André Puissant, le recteur de ГИТИСа Grégoire Заславский, directeur artistique du permien de théâtre « le Pont » Sergei Fedorov. Les plus optimistes de la réunion a été l’intervention du directeur artistique-directeur de Kazan, universitaire russe au Grand théâtre dramatique du nom de Basile Katchalov Alexandre Славутского, qui, en combinant les deux postes, a trouvé l’occasion a fourni une troupe créatif de confort, de bien-être financier et actif гастрольную activités.

La guilde des réalisateurs de théâtre Russie, créé en 2004 par la décision Russe de journée, une conférence comme la formation professionnelle au sein de l’Union théâtre de la Russie dans le but de coordonner les activités des réalisateurs de théâtre, d’accroître le prestige de la journée, la profession, la création des conditions pour la formation professionnelle et de croissance créatrice des réalisateurs, ainsi que de représenter et de défendre leurs intérêts, l’aide à la résolution de la question de la reconnaissance législative de la propriété intellectuelle de théâtre réalisateurs-producteurs et de leur protection.

À l’initiative de la Guilde est conçu de la loi fédérale « Sur les amendements à la quatrième partie du code civil de la fédération de RUSSIE » sur les droits des réalisateurs-producteurs. Le président de la fédération de RUSSIE, la Loi a été signé le 28 mars 2017 et entré en vigueur le 1er janvier 2018. Cette loi est devenu un grand événement dans la vie professionnelle режиссерского de la communauté.