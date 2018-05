Les Fans De « Locomotive »

© Michael Tereshchenko/TASS

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Contrôle disciplinaire, le comité Russe de football (JFTC RFS) une amende de moscou « Locomotive » de 330 mille roubles à l’issue d’un match 29-ème tour du championnat de Russie de saint-pétersbourg « Zénith ». A déclaré aux journalistes, le chef du comité de Arthur Григорьянц.

La rencontre a eu lieu le 5 mai à Moscou, « chemins de fer de l’Arène », et s’est terminée avec un score de 1:0 en faveur de la « Locomotive », qui avance est devenu le champion du pays.

« Dans le cadre de ce mât ont été enregistrées à une violation de la part des deux équipes. Les supporters des clubs de chanter choquantes et des jurons, pour que la JFTC RFS une amende de « Locomotive » pour 100 mille roubles, et le « Zénith » – 90 mille roubles, a déclaré Григорьянц. Aussi à l’issue d’un match « Locomotive » condamné à une amende de 100 mille roubles pour l’utilisation des supporters du club de la pyrotechnie, et le « Zénith » a reçu une amende de 190 mille roubles pour l’utilisation et la fonte des artifices. En outre, le « Zénith » condamné à une amende de 25 mille roubles pour l’exposition publique des supporters incohérent de la bannière ».

Dans le milieu de la première mi-temps du match, des supporters du zenit ont arraché sépare la grille de 14 m secteur stade, qui a provoqué la fonte des bouteilles et des fauteuils de la part des fans des deux clubs. « La FTC RFS a pris la décision de pénaliser le club en fonte le public d’objets sur le podium et les abus des téléspectateurs exprimé en causant des dommages matériels à l’objet du sport, – a déclaré le chef du comité. – « Zénith » condamné à une amende de 150 mille roubles, « Locomotive » 100 mille roubles ».

« L’entraîneur-chef des cheminots Yuri Mucosal condamné à une amende de 30 mille roubles pour la sortie d’un environnement technique sans l’autorisation de l’arbitre », a ajouté Григорьянц.