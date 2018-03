Le portrait de la princesse « Tutu », peint en 1974 par l’artiste nigérian Ben Enwonwu, a été vendu plus d’un million de livres à Londres, soit quatre fois son estimation la plus haute.

Une "Mona Lisa africaine", véritable "icône" au Nigeria, s'est envolée mercredi 28 février pour 1,2 million de livres (1,36 million d'euros) aux enchères à Londres, soit quatre fois son estimation la plus haute et un record pour l'artiste.

Le tableau, un portrait de la princesse Ife Adetutu Ademiluyi, surnommée "Tutu", peint en 1974 par l'artiste nigérian Ben Enwonwu, était estimé entre 200 000 et 300 000 livres (226 000 à 339 000 euros).

"Le portrait de Tutu est une icône nationale au Nigeria, et a une grande signification culturelle. Je suis ravi que cela ait suscité autant d'intérêt et établi un nouveau record du monde pour l'artiste. C'est très excitant d'avoir joué un rôle dans la découverte et la vente de ce travail remarquable", a commenté Giles Peppiatt, directeur de l'art moderne africain chez Bonhams.

Princesse Tutu, la « Mona Lisa » nigériane et véritable icône nationale

