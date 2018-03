Les Joueurs De « Spartacus »

© Mikhail Dernier/TASS

MOSCOU, le 28 février. /TASS/. L’union russe de football (RFS) a reçu un avis de « les Ailes de Conseils » et « Spartacus » sur le transfert des quarts de finale de la Coupe de Russie en raison de la basse température, tout en approuvant la décision des clubs. Ce sujet TASS le service de presse de la RFS.

Une commission spéciale, avec la participation de représentants des commandes, de la magistrature et les officiels de match une heure avant le début de la réunion a identifié la température de champ, qui était de 15 degrés en dessous de zéro. C’est devenu la base pour les représentants de « Spartacus », déclarer qu’ils ne sont pas d’accord de mener le jeu dans de telles conditions météorologiques.

« Les clubs ont informé de la RFS de sa décision sur la migration du match, nous l’ont soutenu. Le jeu aura lieu plus tard, lorsque les conditions météorologiques sont plus appropriés pour les athlètes et les spectateurs », – dit le service de presse de la RFS.

Le président du conseil d’administration « les Ailes de Conseils » Dmitri Шляхтин sur la question TASS sur une nouvelle date de la tenue du match est rapporté que la commission, qui sera composée de représentants de la RFS, la Fédération de football de la premier league (premier league) et de la ligue nationale de Football (RÉPÉTITIONUNE), discutera un éventuel transfert de la réunion d’avril. « La commission examinera [match] en avril », a répondu Шляхтин.