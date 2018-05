La journée de l’écriture et de la culture fêtera en Russie et dans d’autres pays

MOSCOU, le 24 mai. /TASS/. Les habitants de nombreux pays célèbrent la Journée de jeudi de la littérature slave et de la culture. La fête de sous des noms différents dans cette journée est célébrée en Russie, la Bulgarie, la Biélorussie, la Macédoine, l’Ukraine et méconnue de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa respublika, et dans la république Tchèque et la Slovaquie au 5 juillet.

La journée de l’écriture et de la culture est célébrée le Jour de saints-Cyrille-et-Méthode. Qui a vécu au ixe siècle, les prédicateurs ont créé le premier alphabet slave. Cet alphabet est devenu la base pour l’écriture sur le biélorusse, le bulgare, le macédonien, russe, serbe, ukrainien.

La vénération de la mémoire des saints Cyrille et Méthode remonte à la tradition de l’église qui existait en Bulgarie encore X-XI siècles. En Russie, cette journée a été célébrée à l’origine principalement de l’église, au niveau de l’etat célébré pour la première fois en 1863, année de 1000 anniversaire de la création de l’alphabet slave. Dans les années soviétiques cherché à le reprendre, et en 1991 la fête attribué le statut d’etat. Depuis 2010, le centre des festivités, est devenu Moscou.

Dans la journée de la mémoire des saints Cyrille et Méthode son тезоименитство (fête du clergé) souligne le patriarche de Moscou et de toute la Russie Kirill.

De Moscou à la périphérie

De vacances dans toutes les régions de la Russie, de Vladivostok à Kaliningrad, débuteront à 13:00 heure de moscou. La principale célébration aura lieu sur la place Rouge à Moscou. L’événement s’ouvrira le mot de bienvenue du Patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille. À l’occasion de la fête dans la cathédrale de l’Assomption aura lieu la liturgie, sur laquelle le patriarche Cyrille et le Patriarche Serbe Irénée passeront joint à la messe.

L’idée de base de la fête – le thème de l’unité spirituelle, la cohésion des peuples slaves et de la vénération d’un grand patrimoine culturel. En concert « Quand mes amis sont avec moi! » sonneront les compositions de musique sacrée russe, chansons populaires soviétiques auteurs, connus biélorusses et les chansons populaires russes. Au cours d’un concert auront lieu directs de l’inclusion à partir de Krasnodar, la Serbie et la Bulgarie.

Dans l’incorporation directe à partir de Krasnodar строевую chanson черноморских des cosaques « Распрягайте, jambières, des chevaux » chantera académique de Kuban cossack chœur; à partir de la Bulgarie d’entendre l’Hymne national des saints Cyrille et Méthode, et de la Serbie avec la chanson « Tamo loin » se produira synthèse nationale de bonne tenue

À ce concert sera suivi par des dizaines d’enfants et de jeunes universitaires des chorales: le chœur synodal de Moscou, le Chœur du monastère sretensky, académique de chœur populaire russe du nom de M est-à-dire Пятницкого, ainsi que VIA « Песняры », ensemble « Домисольки ». Solennel, le concert se terminera le majestueux hymne patriotique « Славься » sur la musique de Mikhaïl Glinka de l’opéra « Ivan Soussanine ».