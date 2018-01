La journée валенка de Souzdal, ont souligné le hockey, des quêtes, des classes de maître et un jeu dans les villes

SUZDAL /oblast de Vladimir/ le 5 janvier. /TASS/. Le jour валенка est devenu le principal événement des vacances de noël dans la ville de Souzdal, dans la région de Vladimir. Plus de 10 mille habitants et les visiteurs se sont rassemblés sur le territoire du kremlin de Souzdal, pour prendre part aux divertissements, y compris jouer au hockey avec des bottes à la main.

Voir aussi







Ce n’est pas grave vraiment валенку



« Dans un délai de trois jours de la fête de Suzdal le kremlin a été visité par environ 10 mille personnes. La fête n’est pas seulement la vulgarisation des traditions populaires, mais une tentative d’un autre regard sur la traditionnelle plaisirs de l’hiver », – a déclaré le TASS employé du service de presse de l’Etat Vladimir – Souzdal du musée-réserve Dmitri Заозерский.

Tous les jours de la fête, qui s’est déroulé du 3 au 5 janvier, à l’entrée du kremlin de Suzdal devenaient une longue file d’attente. Sur le territoire a été équipée d’une aire de jeu pour jouer au hockey, au vrai, au lieu de patins propose proposé de mettre des bottes, pas sur les pieds et sur les mains.

« C’est très inattendu interprétation familier avec les jeux. Avec des bottes sur les mains est vraiment difficile à jouer que si ils étaient sur leurs pieds. Retenir la crosse très difficile, mais dans notre équipe, à égalité joué et les adultes, et les enfants », – a dit le TASS, participante à la compétition Veronica Шляпужникова.

En outre, dans les jours de vacances très populaire auprès des touristes apprécié les quêtes, les participants ont dû chercher et prendre des photos des bottes sur l’ensemble du territoire du kremlin. Les enfants s’amusaient sur les concours et le jeu dans les villages, les hommes ont concouru au lancer de bottes, et les femmes tissaient de noël, des couronnes de paille. La Journée s’est валенка de Souzdal, de fte concert et d’attribution des gagnants du concours, qui ont reçu des prix doux.

Ainsi le grand Jour валенка à Souzdal noté pour la première fois. Chaque été, des centaines de touristes sont attirés dans la ville de la fête traditionnelle lapot, l’événement central qui est la course à chaussures « de Souzdal verste ».