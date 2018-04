La juge bruxelloise soupçonnée de fraude à l’assurance n’a pas été inculpée

S’oriente-t-on vers un non-lieu dans l’affaire autour de la célèbre juge bruxelloise Karin Gérard? La magistrate présidente de cour d’assises n’a en tout cas pas été inculpée pour tentative d’escroquerie à l’assurance, annonce la DH. L’instruction dont est chargé le parquet général de Mons est sur le point d’être clôturée.

Souvenez-vous de cette déclaration en janvier 2016 : Karine Gérard affirme avoir été agressée à la sortie du tribunal de Bruxelles par trois individus. Ils lui auraient volé pour quelque 50 000 euros de bijoux. Le problème, c’est qu’aucune image de vidéo surveillance, ni aucun témoin ne sont là pour confirmer ses dires. Elle est finalement soupçonnée de fraude à l’assurance et une instruction est ouverte.

Deux ans après, la juge a enfin été entendue le 14 mars par l’instructeur désigné par la cour d’appel de Mons, qui a décidé au terme de cette rencontre de ne pas l’inculper. Selon son avocat, certains éléments confirment que la magistrate a été victime d’une agression et du vol de ses bijoux.

Nous n’avons jamais compris la position du parquet qui ne se reposait sur aucun élément objectif



« Avec ce qu’il y a dans le dossier et ce que l’on sait, il y a tout lieu de croire que la juridiction d’instruction se terminera par un non-lieu, explique l’avocat de Karin Gérard, Me Jean-Pierre Buyle. Nous n’avons jamais compris la position du parquet qui ne se reposait sur aucun élément objectif. Or Aujourd’hui, il y a différents éléments objectifs dont nous avons connaissance qui sont dans le dossier et qui confirment la thèse de Mme Gérard ».

L’instruction n’étant pas terminée, l’avocat ne dévoile pas quels sont les éléments objectifs dont il parle. « Ce qui est important, c’est la conclusion, ajoute Me Buyle. Et la conclusion est cinglante: le juge a décidé de ne pas inculper Mme Gérard. N’est-ce pas un élément déterminant? »

Archives: interview de Karine Gérard après sa présumée agression ’07/01/16