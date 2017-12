La justice française ouvre une enquête contre Epson pour « obsolescence programmée »

Une enquête préliminaire pour « obsolescence programmée » et « tromperie » visant le fabricant japonais d’imprimantes Epson a été ouverte le 24 novembre en France, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

Il s’agit de la première enquête de ce genre en France, selon l’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP) qui avait porté plainte fin septembre pour dénoncer des « techniques » des industriels pour pousser selon eux les consommateurs à racheter des cartouches d’encre.

L’enquête a été confiée aux services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCFR), relevant du ministère de l’Economie, a précisé le parquet, confirmant une information du magazine français Le Point. HOP avait déposé une plainte fin septembre visant l’américain HP Inc., les japonais Canon, Brother et « en particulier » Epson.

Apple aussi dans la ligne de mire

L’association y décrit les « techniques » des industriels, notamment « le blocage des impressions au prétexte que les cartouches d’encre seraient vides alors qu’il reste encore de l’encre ».

Mercredi, HOP avait déposé une plainte contre Apple pour l' »obsolescence programmée » de ses iPhone, après que le géant américain a récemment admis ralentir volontairement ses anciens modèles de smartphones.