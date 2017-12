La limite de légionnaires en premier league depuis la saison-2020/21 sera modifié sur le schéma, avec une limite dans la demande

Le vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE Vitaly Moutko

MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. La limite de légionnaires dans la Fédération de football de la premier league (premier league) à partir de la saison-2020/21 sera modifié sur le schéma « 8+17 » dans la demande ou le « 7+18 » dans la demande. À propos de cette suite à la réunion du comité exécutif Russe de football (RFS) a déclaré le vice-premier ministre Vitali Moutko.

En ce moment dans le championnat de Russie il y a une limite sur le schéma du « 6+5 », qui est sur le même champ peut être pas plus de six étrangers joueurs.

« Nous avons donné jusqu’en janvier affiner la question de la limite. Avec la saison-2020/21 nous supprimons une limite sur le terrain et limitons sa famille ou huit légions dans la demande de 25 personnes. Plus loin, nous introduisons des critères qualitatifs (légionnaires) et le plafond des salaires pour un premier contrat professionnel. Tout cela commence à agir à partir de la saison-2020/21 », a déclaré Moutko.

La modification de la limite des légionnaires un certain nombre de mesures de protection des joueurs du cru, spécifié dans la stratégie de développement du football de la fédération de RUSSIE jusqu’en 2030.