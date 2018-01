La loi Renault, vieille de 20 ans, est déjà dépassée

A chaque catastrophe sociale, et c’est le cas aujourd’hui avec Carrefour, la loi Renault ressort des tiroirs. Une loi qui, chez nous, aura bientôt 20 ans. Elle avait été votée le 13 février 1998 suite à la fermeture de l’usine du constructeur automobile à Vilvorde. Cette loi fait obligation aux entreprises d’annoncer en priorité aux travailleurs si elles comptent fermer ou se restructurer. Les employeurs doivent écouter les alternatives proposées par les syndicats. Et des sanctions sont prévues s’ils ne respectent pas la procédure.

Une nécessaire actualisation de la loi

Sauf que de l’aveu même des partenaires sociaux, patrons et syndicats, cette loi Renault a bien besoin d’être « améliorée », « actualisée ». Mais s’ils sont d’accord pour la faire évoluer, les partenaires sociaux ne parviennent pas à s’entendre sur la manière de procéder.

C’est après le choc Caterpillar, notamment, que le ministre de l’emploi Kris Peeters avait envoyé au Groupe des 10, patrons et syndicats, ses propositions de révision de la loi Renault. Des propositions étudiées depuis au Conseil national du Travail. Sans résultats concrets jusqu’ici.

Muscler la loi

L’idée de Kris Peeters est de muscler la loi. Parmi les propositions, une phase d’information ouverte aux responsables politiques et au Parlement. Plus possible pour un « grand patron » d’y refuser une invitation à s’expliquer. L’obligation d’élaborer un plan social et financier. Y compris pour les intérimaires et temporaires. Et des primes de licenciements plus élevées. Mais voilà c’est déjà trop pour les employeurs qui prévoient une procédure encore plus longue qu’aujourd’hui dont ils dénoncent déjà la lourdeur, la rigidité et la paperasserie tracassière. Insuffisant, aussi, pour les syndicats qui dénoncent toujours une loi incapable de sauver l’emploi. Elle oblige à se parler mais pas à obtenir des résultats. Les syndicats plaident toujours pour un remboursement des aides publiques en cas de fermetures ou de délocalisations. Ce qui est considéré comme Inacceptable par les patrons.

Trop tard pour Carrefour

Bref, la loi Renault est loin d’être révisée. Patrons et syndicats se retrouvent à nouveau sur ce thème la semaine prochaine. Entre-temps l’annonce Carrefour sera donc passée par là.