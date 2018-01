Que va devenir le site Boch à La Louvière ? Un appel est lancé aux citoyens et aux associations pour monter des activités temporaires dans le cadre du projet « Imaginez votre ville ». Cela peut paraître nébuleux à première vue, mais ce projet repose en fait sur une nouvelle tendance : l’urbanisme transitoire. Larissa Peixoto est architecte-urbaniste pour IDEA : « C’est un projet unique en Wallonie, qui s’inscrit dans une nouvelle tendance européenne et qui propose une nouvelle manière de construire la ville, de manière durable, participative, sociale. C’est très enthousiasmant parce qu’on inverse un peu les tendances de production d’espaces urbains. On ne vient pas avec un projet sur lequel on demande l’avis de la population, au contraire, on construit avec la population, avec les citoyens la nouvelle ville. » Cela se développe aux 4 coins de l’Europe. Genk a par exemple accueilli une arche en bois qui s’est transformée en espace de coworking, ou d’atelier… Il y a aussi eu un camping temporaire à Paris ou une serre d’agriculture bio. L’idée est assez simple : c’est de proposer aux habitants de s’approprier une friche industrielle, et de le transformer en lieu de vie temporaire. En gros, on teste un concept et si cela marche, cela peut devenir pérenne.

Concrètement, 2 des 10 hectares du site Boch sont mis à la disposition de la population. Les citoyens sont invités à rentrer un dossier qui répond à des critères de développement durable, social ou culturel avec un volet participatif du public. Les candidatures sont à rentrer pour le 12 mars et d’ici là, la ville veut offrir un soutien aux porteurs de projets. Amaury Vandenhende, travaille au développement territorial de La Louvière : « L’équipe est constituée d’un coach qui va être chargé d’accompagner les porteurs de projets. Cela va du développement de l’idée jusqu’à la concrétisation pratique du projet sur le site. » La ville mettra 100 000€ sur la table à répartir entre les différents projets sélectionnés. l’occupation du site se fera à partir du mois de mai 2018.